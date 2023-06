Bin Enstrüman Bin Umut Projesi 2. Gençlik Orkestrası Konseri Düzenlendi

Bin Enstrüman Bin Umut Projesinin 2'nci Gençlik Orkestrası Konseri düzenlendi

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Levent Yazıcı: "Eğitim başlı başına bir sorumluluktur"

"Öğrencilerimizin çok yönlü yetişmelerine katkı sağlayacak bir yoldur"

İSTANBUL İstanbul'da Bin Enstrüman Bin Umut Projesinin 2'nci Gençlik Orkestrası Konseri gerçekleşti. Eğitimin önemine vurgu yapan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Levent Yazıcı, " Bugün 'Bin enstrüman bin umut projesi' çok güzel gurur günündeyiz. Çalışma 2019 yılında başladı. Eğitim başlı başına bir sorumluluktur. Öğrencilerimizin çok yönlü yetişmelerine yarınlarına en donanımlı hazırlanmalarına katkı sağlayacak bir yoldur" dedi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gönüllü Hizmet Vakfı iş birliğiyle, İstanbul Öğretmen Akademileri "Müzik Akademisi" koordinasyonunda yürütülen "Bin Enstrüman Bin Umut" Projesinin 2'nci Gençlik Orkestrası Konseri Bahçelievler Şehit Mustafa Özel Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Konsere İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, hayırsever İnal Aydınoğlu ve yüzlerce öğrenci katıldı. Konserde öğrenciler farklı enstrüman çalarak gelen konuklara müzik ziyafeti yaşattı. Öğrencilerin kitap okumasını önemsediğini belirten İstanbul Valisi Davut Gül, "Her öğrencimizi mutlaka bir enstrüman çalmasını önemsiyoruz. Her öğrencimizi spor lisans çıkarmasını önemsiyoruz. Her öğrencimiz düzenli kitap okumasını önemsiyoruz. Önümüzdeki dönemde onları değiştireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye Yüzyılında yakışacak bir gençlik yetişmek"

Eğitimin bir sorumluluk olduğunda söyleyen İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, "Bugün 'Bin enstrüman bin umut projesi' çok güzel gurur günündeyiz. Çalışma 2019 yılında başladı. Hayırsever İnal Aydınoğlu ile farklı boyut üzerinde çalışma fikri oldu. Bugünde sizlerin de şahitlik ettiğiniz öğrencilerimizin müzikle, enstrümanla buluşmalarına temin eden farklı bir projeydi. Eğitim başlı başına bir sorumluluktur. Türkiye Yüzyılında yakışacak bir gençlik yetişmesi içinde gelecek inşası içinde vazgeçilmez bir umuttur. Öğrencilerimizin çok yönlü yetişmelerine yarınlarına en donanımlı hazırlanmalarına katkı sağlayacak bir yoldur. Eğitim toplumları dönüştürmek ve geliştirmekte en nitelikli bir yolsa o yolu disiplinler arası çok boyutlu çok farklı etkinliklerle zenginleştirmek gerekiyor" dedi.

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ise, "Bu yüzyılda bilim, sanat, teknoloji gibi dünyanın her yerinde olacağız. Biz sizi Türkiye Cumhuriyetin geleceği olarak görüyoruz" şeklinde konuştu.