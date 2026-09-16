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Bandırma’da "7’den 70’e yüzme bilmeyen kalmasın" projesi başlıyor

Bandırma’da '7’den 70’e yüzme bilmeyen kalmasın' projesi başlıyor
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Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde yürütülen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" Projesi kapsamında kış dönemi yüzme eğitimleri 28 Eylül 2026 tarihinde başlayacak.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde yürütülen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" Projesi kapsamında kış dönemi yüzme eğitimleri 28 Eylül 2026 tarihinde başlayacak. Eğitimlere çocukların yanı sıra yüzme öğrenmek isteyen yetişkinler de katılabilecek.

Bandırma Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek yüzme eğitimleri, haftanın her günü düzenlenecek. Proje kapsamında farklı yaş gruplarındaki vatandaşlara yüzme öğrenme imkanı sunulacak.

Eğitimlere 2014, 2015, 2016, 2017 ve 2018 doğumlu çocukların yanı sıra yüzme öğrenmek isteyen yetişkinler de katılabilecek.

-Kayıtlar e-Devlet üzerinden yapılabilecek

Yüzme eğitimlerine katılmak isteyen vatandaşlar, kayıt işlemlerini Spor Bilgi Sistemi ve e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Eğitimler hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar ise Bandırma Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile yüzme havuzuna başvurabilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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