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Balıkesir’de üniversite öğrencileri terminalde karşılandı

Balıkesir’de üniversite öğrencileri terminalde karşılandı
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Balıkesir’de yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde kente gelen üniversite öğrencileri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından otogarda kurulan karşılama noktasında karşılandı.

Balıkesir'de yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde kente gelen üniversite öğrencileri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından otogarda kurulan karşılama noktasında karşılandı. Öğrencilere yurt, ulaşım ve kentte ihtiyaç duyabilecekleri konularda bilgilendirme yapıldı.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, şehir dışından kente gelen öğrencilerin yeni eğitim hayatlarına daha kolay uyum sağlamaları ve ihtiyaç duydukları bilgilere hızlı şekilde ulaşabilmeleri amacıyla çalışma başlattı. Bu kapsamda otogarda oluşturulan stantta görev alan ekipler, terminale gelen öğrencilerle ilgilenerek çeşitli konularda destek sundu.

Karşılama noktasında öğrencilerin kalacakları yurtlarla ilgili bilgi paylaşılırken, kent içi ulaşım imkanları konusunda da yönlendirmeler yapıldı. Gençlere ayrıca Balıkesir'deki ilk günlerinde ihtiyaç duyabilecekleri konularda yardımcı olundu. Çalışmayla öğrencilerin yeni şehirlerine uyum süreçlerinin kolaylaştırılması, yurtlarına ulaşım aşamasında karşılaşabilecekleri sorunların azaltılması ve eğitim hayatlarına daha rahat başlamaları amaçlandı.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen uygulamanın, eğitim-öğretim dönemi boyunca kente gelecek öğrencilerin karşılanması ve yönlendirilmesine yönelik destek kapsamında sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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