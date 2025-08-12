Antalya'daki Özel Eğitim Okulunda Yaz Dönemi Eğitimi Devam Ediyor

ANTALYA'da özel bireylerin eğitim gördüğü Ramazan-Hatice Savaş Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda, öğrencilerin topluma uyum sağlaması ve günlük yaşam becerilerini kazanması için yıl boyunca eğitim sürüyor. 7-27 yaş arası özel öğrencilerin eğitim gördüğü okulda, yaz aylarında da atölye ve destek programları devam ediyor.

Ramazan- Hatice Savaş Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Davut Yıldız, okulun 2011 yılında hayırsever Ramazan Savaş tarafından yaptırıldığını ve özel eğitim amaçlı tasarlanarak Milli Eğitim Bakanlığı'na bağışlandığını ifade etti. Okulda birinci, ikinci ve üçüncü kademe olmak üzere üç kademede orta ve ağır düzeyde otizm ile zihinsel engeli öğrencilere eğitim verildiğini belirten Yıldız, "Öğrencilerimizin topluma uyum sağlamaları, öz bakım becerilerini kazanabilmeleri, günlük yaşamlarında karşılaşabilecekleri sorunlara çözüm bulabilmeleri için çalışıyoruz" diye konuştu.

ATÖLYELER, TERAPİ SALONLARI, SPORTİF ETKİNLİKLER

Okulda seramik, resim, müzik atölyeleri, spor salonu ve terapi odaları bulunduğunu belirten Davut Yıldız, öğrencilerin ince motor becerilerinin ve el-göz koordinasyonunun geliştirilmesine yönelik birçok etkinlik yürütüldüğünü söyledi. Spor salonunda bireysel destekli terapi seansları da uygulandığını ifade eden Yıldız, öğrencilerin davranış gelişimleri ve sosyal uyum becerilerinin bu atölye ve etkinliklerle desteklendiğini aktardı.

YAZ BOYUNCA EĞİTİM DEVAM EDİYOR

Yaz döneminde de eğitime ara vermediklerini ifade eden Davut Yıldız, "Tam gün tam yıl kapsamı kaldırılmış olsa da Halk Eğitim ve Milli Eğitim müdürlüklerinin desteğiyle yaz kurslarımızı gönüllü öğretmenlerimizle sürdürüyoruz. Tatil imkanı olmayan öğrencilerimizi okula alarak hem sosyalleşmelerini hem de öz bakım becerilerini geliştirmelerini sağlıyoruz" dedi.

ERASMUS PROJELERİYLE AVRUPA'YA AÇILIYOR

Okulun Erasmus kapsamında yürüttüğü ulusal ve uluslararası projelere değinen Yıldız, Polonya, Estonya, Romanya ve Kazakistan'dan gelen öğretmen ve yöneticilerin işbaşı gözlem için okulu ziyaret ettiğini söyledi. Bu ziyaretlerde okuldaki eğitim modellerinin örnek alındığını vurgulayan Davut Yıldız, "Hem biz onların uygulamalarını dinliyoruz hem de onlar bizim yöntemlerimizi kendi ülkelerinde hayata geçiriyor. Bu yönüyle okulumuz hem Antalya'da hem Türkiye genelinde özel eğitim alanında lider okul konumunda" ifadelerini kullandı.

HER ÖĞRENCİYE ÖZEL PROGRAM

Özel eğitim öğretmeni Esra Aktay, öğrencilerin bireysel farklılıklarına göre yıl başında özel eğitim öğretmenleri ile birlikte bireyselleştirilmiş eğitim programları hazırlandığını anlattı. Aktay, "Temel hedefimiz öğrencilerimizin günlük yaşam becerilerini, öz bakım alışkanlıklarını destek almadan gerçekleştirebilmeleri. Aynı zamanda sosyal-duygusal ve bilişsel gelişimleri için de çeşitli materyaller ve dijital içerikler kullanıyoruz" dedi.

'VELİLERİN DESTEĞİYLE DAHA FAZLA YOL ALABİLİYORUZ'

Velilerin sürece aktif katılımının eğitimi güçlendirdiğini belirten Esra Aktay, okul dışında da desteklenen çalışmaların çocukların gelişiminde kalıcılığı artırdığını vurgulayarak, "Öğrencilerimizin markete, tiyatroya, pazara gidebilmesi, toplum içinde rahatlıkla yer alabilmesi için çalışıyoruz. Bu sadece bizim değil, ailelerin de isteği. Onların desteğiyle daha fazla yol alabiliyoruz" diye konuştu.

'EĞİTİMDE FEDA EDİLECEK TEK BİR FERT YOKTUR'

Toplumsal farkındalığın artmasından mutluluk duyduğunu aktaran özel eğitim öğretmeni Aktay, "Atatürk'ün dediği gibi, 'Eğitimde feda edilecek tek bir fert bile yoktur'. Bugün toplumda özel bireylerin daha fazla yer aldığını görebiliyoruz. Eskiden sokakta bile görülmeyen bireyler, bugün kafede, toplu taşımada, sosyal etkinliklerde özgürce yer alıyor. Bu çok önemli bir gelişme. Toplumsal farkındalık artıyor ve biz de bu dönüşüme katkı sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.