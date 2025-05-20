Anadolu Sultanları voleybol takımı oyuncuları çocuklarıyla geleneksel çocuk oyunları yarışmalarına katıldı

Anadolu Sultanları voleybol takımı oyuncuları çocuklarıyla geleneksel çocuk oyunları yarışmalarına katıldı
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AKSARAY İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, geleneksel çocuk oyunları yarışmalarına 'Anadolu Sultanları' voleybol takımı oyuncularının da çocuklarıyla katılması, renkli görüntüler oluşturdu.

AKSARAY İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, geleneksel çocuk oyunları yarışmalarına 'Anadolu Sultanları' voleybol takımı oyuncularının da çocuklarıyla katılması, renkli görüntüler oluşturdu.

Koçpınar ve Elmacık köylerinden kadınların kendi imkanlarıyla kurduğu 'Anadolu Sultanları' voleybol takımının sporcuları, çocuklarının eğitim gördüğü Şehit Halil Köksal İlkokulu'nda Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında düzenlenen geleneksel çocuk oyunları yarışmalarına katıldı. Etkinlik boyunca öğrenciler doyasıya eğlendi. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere kupa ve madalyalarını, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu ile protokol üyeleri verdi. Etkinlikte konuşan Kumbuzoğlu, "2025 Aile Yılı kapsamında burada büyük bir huzur gördüm. Öğrenciler, anneleri ve babaları köyün bütün ileri gelen eşrafı arasında çok güzel bir bağ var. Öğrenciler yarıştığı anneleriyle, Türk ailelerine model oldular. Kendilerini yürekten tebrik ediyorum, çocuklarına başarılar diliyorum" dedi.

'ÇOK EĞLENDİK'

Kızı birlikte yarışan Fatma Köksal ise "Anadolu Sultanları olarak çocuklarımızla yarışmalar yaptık. Çuval yarışı, mendil kapmaca yaptık. Çocuklarımızla çok eğlendik. Güzel bir kapışma oldu. Onlarla birlikte etkinlik yapmak çocuklarımızı okula daha çok heveslendiriyor, daha çok teşvik ediyor. İnşallah böyle projeler daha çok olur. Aileleriyle birlikte etkinlik yapmak çocuklarımızın çok hoşuna gidiyor" diye konuştu.

Haber- Kamera: : Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
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