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Amasya'da Öğretmenler Günü Resim Yarışması Düzenlendi

Amasya'nın Suluova ilçesinde, '24 Kasım Öğretmenler Günü' dolayısıyla, 'Yeni Yüzyılda Benim Öğretmenim' temalı canlı performans resim yarışması düzenlendi. Yarışmaya 16 ortaokuldan 42 öğrenci katıldı ve dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.