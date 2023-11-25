Amasya'da Öğretmenler Günü Resim Yarışması Düzenlendi
Amasya'nın Suluova ilçesinde, '24 Kasım Öğretmenler Günü' dolayısıyla, 'Yeni Yüzyılda Benim Öğretmenim' temalı canlı performans resim yarışması düzenlendi. Yarışmaya 16 ortaokuldan 42 öğrenci katıldı ve dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Amasya'nın Suluova ilçesinde, "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla, "Yeni Yüzyılda Benim Öğretmenim" temalı canlı performans resim yarışması düzenledi.
Suluova Gençlik Merkezi'nde Suluova Bilim Sanat Merkezi Okulu tarafından düzenlenen yarışmaya ilçe genelindeki 16 ortaokuldan 42 öğrenci katıldı.
Öğrenciler hayal dünyalarını resim kağıtlarına yansıtarak gözetmen öğretmenler eşliğinde verilen belli bir sürede canlı performans olarak resim çizdi.
Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere ödülleri, Kaymakam Şafak Gürçam, Belediye Başkanı Fatih Üçok, Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Yalçın Yürekli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu ve Suluova Bilim Sanat Merkezi Müdürü Hicabi Keskin tarafından verildi.