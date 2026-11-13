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AK Parti Milletvekili Öztürk, Düzce Spor Lisesi öğrencileriyle tecrübelerini paylaştı

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AK Parti Milletvekili Öztürk, Düzce Spor Lisesi öğrencileriyle tecrübelerini paylaştı
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AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Düzce Spor Lisesi'ni ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Buluşmada Öztürk, öğrencilerin merak ettiği soruları yanıtladı; hayat tecrübeleri, gelecek hedefleri ve ülkenin yarınlarına ilişkin konuları ele aldı.

AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Düzce Spor Lisesi'nde öğrencilerle bir araya gelerek tecrübelerini paylaştı. Gençlerin merak ettiği soruları yanıtlayan Öztürk, ülkenin geleceğine ilişkin öğrencilerle sohbet etti.

AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Düzce Spor Lisesi'ni ziyaret ederek öğrencilerle buluştu. Gençlerle samimi bir ortamda gerçekleştirilen buluşmada hayat tecrübeleri, gelecek hedefleri ve ülkenin yarınlarına ilişkin konular ele alındı. Öğrencilerin merak ettikleri soruları yanıtlayan Öztürk, gençlerle karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Öğrencilerin heyecanı, disiplini ve hedeflerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Öztürk, gençlerin ülkenin geleceğinde önemli rol üstleneceğini ifade etti.

Buluşmaya ilişkin değerlendirmede bulunan Ercan Öztürk, enerjisini Düzce Spor Lisesi öğrencilerinden aldığını belirterek, gençlerin yollarının ve bahtlarının açık olmasını diledi. Öztürk, kendilerini samimiyetle ağırlayan okul yönetimine ve öğretmenlere de teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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