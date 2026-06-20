AFAD'dan Gençlik ve Spor personeline enkazda arama kurtarma eğitimi

Erzincan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeline yönelik "Enkazda Arama ve Kurtarma" eğitimi verildi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün talebi doğrultusunda düzenlenen eğitim programı teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirildi.

Eğitimlerde katılımcılara afet ve acil durumlarda enkazda arama kurtarma faaliyetlerinin temel prensipleri, olay yeri güvenliği, ekip çalışması ve müdahale yöntemleri hakkında bilgi aktarıldı.

Teorik eğitimin ardından gerçekleştirilen uygulama bölümünde personel, arama kurtarma çalışmalarında kullanılan yöntemler konusunda sahada deneyim kazanma fırsatı buldu.

AFAD yetkilileri, afetlere hazırlıklı ve bilinçli toplum oluşturulması amacıyla kamu kurumlarına yönelik eğitim faaliyetlerinin devam edeceğini bildirdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı