Haberler

Adana Kozan'da çiftçilere DoğruSU Adana Projesi kapsamında sulama eğitimi verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana Kozan'da çiftçilere DoğruSU Adana Projesi kapsamında sulama eğitimi verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana Kozan'da DoğruSU Adana Projesi kapsamında çiftçilere etkin ve verimli sulama yöntemleri eğitimi verildi. TAYEM ile Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğindeki eğitimde, su tasarrufu ve üretim maliyetlerinin düşürülmesi hedeflendi.

Adana'nın Kozan ilçesinde, "DoğruSU Adana" Projesi kapsamında çiftçilere etkin ve verimli sulama yöntemleri hakkında eğitim verildi.

Adana Tarımsal Yayın ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü (TAYEM) ile Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen eğitim, Kozan Ticaret Borsası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Eğitime, Kozan Sulama Birliği personeli başta olmak üzere çiftçiler katıldı. Programda, Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mutlu Karataş ile Adana TAYEM Müdür Yardımcısı Fatih Barutçu tarafından doğru su kullanımı konusunda katılımcılara bilgi verildi. Fatih Barutçu'nun sunumuyla başlayan eğitimde, tarımsal sulamada su kaynaklarının korunması ve suyun verimli kullanılması konuları ele alındı.

Eğitim kapsamında, bitkilerin su ihtiyacına uygun sulama programlarının hazırlanması ve modern sulama sistemlerinin doğru uygulanması hakkında bilgi aktarıldı. İhtiyaçtan fazla sulamanın önlenmesi, doğru sulama zamanının belirlenmesi ve damla sulama gibi su tasarrufu sağlayan yöntemlerin yaygınlaştırılmasıyla su kayıplarının azaltılması ve üretim maliyetlerinin düşürülmesi hedefleniyor.

Programla, üreticilerin sulama konusundaki bilgi ve farkındalıklarının artırılması, su kaynaklarının korunması ve tarımsal üretimde sürdürülebilir sulama uygulamalarının yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
Galatasaray taraftarından Uğurcan Çakır'a destek

Galatasaray taraftarı ''O olmasaydı daha büyük fark yerdik'' diyor
Ameliyatla akciğerinin bir bölümü alınan Papa 14. Leo'ya kanser teşhisi konuldu

Ameliyatla akciğerinin bir bölümü alınan Papa'ya teşhis konuldu
Osmaniye'de fuhuş operasyonu! 13 adrese baskın, 8 tutuklama

Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı! Aynı kadınları hedef almışlar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Döner, hamburger ve köfte siparişinde yeni dönem! Artık zorunlu olacak

Döner, hamburger ve köfte kararı! Bundan sonra zorunlu olacak
Eski Fenerbahçeli Emenike'den flaş paylaşım: Yavaş Barcelona

Fenerbahçe'nin efsanesinden flaş paylaşım: Yavaş Barcelona
TBMM'de 401 milyar TL'lik fon vurgunu iddiası tartışıldı

Mecliste tansiyon yükseldi! Hakaretler havada uçuştu

Halk TV'ye kayyum atandı! Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı

Halk TV'ye kayyum atandı! Yayın durduruldu
İsmail Kartal'dan Aston Villa maçı öncesi net mesaj

Dev maça saatler kala ateşi yaktı
Esra Erol'un programında tanınan Fatma’nın son hali ortaya çıktı

Esra Erol’da tanınan Fatma’nın son hali ortaya çıktı
Fransa'da marketlere ikinci siber saldırı! Dondurucuların sıcaklığı -22'den 150 dereceye çıkarıldı

Gıda devleri kabusu yaşıyor: Bozulan ürünler imha edildi