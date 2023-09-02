92. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda Torbalı Belediyesi Yerini Aldı

Yoğun katılım ile açılışı gerçekleşen 92. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda Torbalı Belediyesi de yerini aldı. Torbalı'nın yerel lezzetleri ekonomisi, ticareti ve kültürünün tanıtıldığı stantta gelen misafirlere çeşitli ikramlar da sunuluyor.

Türkiye'nin en köklü ve en kapsamlı fuar etkinliği İzmir Enternasyonal Fuarı, geçmişten bugüne olduğu gibi Kültürpark'ta dünyayı buluşturuyor. 92'inci İzmir Enternasyonal Fuarı için dün akşam görkemli bir açılış töreni gerçekleşti. Yoğun katılım ile açılışı gerçekleşen 92. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda Torbalı Belediyesi de yerini aldı. Torbalı Belediyesi'nin başlatmış olduğu "Halkın Tarlasından Halkın Sofrasına" projesi kapsamında kendi tarlalarında yetiştirdiği ve vatandaşa ücretsiz olarak dağıttığı nohut, bulgur, un ve zeytinyağı gibi ürünler stantta tanıtıldı. Torbalı'nın yerel lezzetleri ekonomisi, ticareti ve kültürünün tanıtıldığı stantta gelen misafirlere çeşitli bitkiler hediye edildi. Öte yandan Torbalı Belediyesi Bando takımı açılış töreni sonrasında verdiği konser, ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti. Onlarca vatandaşın takip ettiği konserde gelen ziyaretçiler, çalınan marşlara eşlik etti.

TEKİN: "STANDIMIZA HERKESİ BEKLİYORUZ"

Yoğun ilginin olduğu Torbalı Belediyesi standına Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, KonakGaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş ve Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş da ziyaret etti. Standa gelen misafirleri Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin bizzat ağırladı. Başkan Tekin, Torbalı Belediyesi stantlarına herkesi beklediklerini ifade ederek, "Kapılarını 92. kez ziyaretçilerine açan İzmir Enternasyonal Fuarı'nda yerimizi aldık. İlçemizin tarımı, ekonomisi, kültürü ve ticareti başta olmak üzere tüm potansiyeli ile tanıtılan standımıza sizleri de bekleriz. Standımız fuarın son gününe kadar sizlerle olacak" ifadelerini kullandı.