Eğirdirli yelkenciler milli takım seçmelerinde yarışacak

ISPARTA (İHA) – Isparta'nın Eğirdir ilçesindeki yelken takımı, İzmir'de düzenlenecek olan Milli Takım seçmelerine katılacak.

ISPARTA (İHA) – Isparta'nın Eğirdir ilçesindeki yelken takımı, İzmir'de düzenlenecek olan Milli Takım seçmelerine katılacak.

Milli Takım seçme yarışlarına Eğirdir Belediyespor Yelken takımından Senior ve Junior kategorisinde 6 sporcu katılacak.

Konuyla ilgili bilgi veren TYF Isparta İl temsilcisi Şeref Ağartan; Türkiye Yelken Federasyonu 2021 yılı Milli Takım seçme yarışları 3-9 Nisan 2021 tarihleri arasında İzmir/ Urla- Torasan'da açık statüde gerçekleşecek. Eğirdir Belediyespor Yelken takımı Senior (Büyükler) Optimistte Aybars Kaya, Nisa Naz Kayacan, Zeliha Demirbaş, Süreyya Oktar ve Deniz Nimet Bulucu, Junior (Küçükler) Optimistte Afra Öztekin yarışlara katılacaktır. Kafile başkanlığını Utku Mehmet Dikmen İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü Yelken Antrenörü Ahmet Şahan Antrenör olarak görev yapacaklar. Sporcular 9 nisan 2021 Cuma günü Eğirdir'e dönecekler" dedi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı