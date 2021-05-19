EGİAD Yönetiminden DEÜ ziyareti
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EGİAD Yönetiminden DEÜ ziyareti

EGİAD Yönetiminden DEÜ ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, yönetim kurulu üyeleri Başak Çayır Canatan, Sertaç Yılmaz ve Genel Sekreter Prof. Dr. Fatih Dalkılıç, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar'ı ziyaret etti.

EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, yönetim kurulu üyeleri Başak Çayır Canatan, Sertaç Yılmaz ve Genel Sekreter Prof. Dr. Fatih Dalkılıç, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar'ı ziyaret etti.

EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, bu dönem dernek tüzüğüne 'Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını' eklediklerini ve özellikle döngüsel ekonomi bakımından bu konuya önem verdiklerini vurgulayarak yerel yönetimlerin, iş dünyasının, sivil toplum kuruluşlarının ve akademik dünyanın bu doğrultuda önemli birer paydaş olduğunu aktardı ve EGİAD'ın çalışmalarından bahsetti. Yelkenbiçer, bu bağlamda iklim değişikliği ve sıfır atık konularında gerçekleştirilebilecek ortak projeler hakkında görüşlerini paylaştı.

'EGİAD Melekleri' ile Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi'nin (DETTO) gerçekleştirdiği ortak çalışmaların ele alındığı ziyarette Prof. Dr. Nükhet Hotar, DEPARK'ın Tınaztepe kampüsünde yer alan teknoparkı ve İnciraltı kampüsünde yer alan sağlık teknoparkı hakkında bilgi vererek Türkiye'nin ilk "sağlık" temalı teknoloji geliştirme bölgesi özelliğini taşıyan sağlık teknoparkında, sağlık ve yaşam bilimleri alanlarında araştırma, geliştirme ve inovasyon çalışmaları yapan firmalar bulunduğunu belirtti.

Prof. Dr. Nükhet Hotar, pandemi süreci ile başlayan uzaktan eğitimin bütün dünyada eğitim sistemini değişime uğrattığını vurgulayarak Dokuz Eylül Üniversitesi'nin çalışmalarını paylaştı. Sanayi ve üniversite iş birliğinin önemini vurgulayan Rektör Hotar, akademik dünyanın iş dünyasından beklentilerini aktardı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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