Egeli ihracatçılardan "yeşil enerji" için hükümetten destek talebi
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Egeli ihracatçılardan "yeşil enerji" için hükümetten destek talebi

Egeli ihracatçılardan 'yeşil enerji' için hükümetten destek talebi
Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz - Haberler | Güncel

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "İhracatçılarımızın yeşil enerji harcamaları kapsamında yapacakları danışmanlık, eğitim, makine ekipman ve yazılım gibi harcamalarının desteklenmesi için özel bir destek mevzuatının çıkarılması yerinde olacaktır.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "İhracatçılarımızın yeşil enerji harcamaları kapsamında yapacakları danışmanlık, eğitim, makine ekipman ve yazılım gibi harcamalarının desteklenmesi için özel bir destek mevzuatının çıkarılması yerinde olacaktır." ifadesini kullandı.

Eskinazi, yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa Yeşil Anlaşması'nın temel öncelikli alanlarından birinin enerji olduğunu vurguladı.

Avrupa Birliğinin (AB) Yenilebilir Enerji Direktifi ile yol haritasını ortaya koyduğuna işaret eden Eskinazi, yeşil dönüşüm kapsamında 2030 ve 2050 hedeflerinin de belirlendiğini aktardı.

Yeşil Anlaşmaya uyumda geç kalınması durumunda AB'nin sınırda karbon mekanizmasıyla Türkiye'nin karşılaşacağı maliyetin yaklaşık yıllık 1,8 milyar avro olabileceğine dikkati çeken Eskinazi, şunları kaydetti:

"Özellikle, çimento, otomotiv, makine, demir-çelik ve tekstil gibi sektörler daha çok etkilenecek. AB bir yandan üye ülkelerin emisyonları düşürmeyi hedefliyor diğer taraftan da birlik dışından ithal edilen ürünlerin karbon içeriğine göre sınırda karbon düzenlemesi mekanizmasıyla vergilendirilmesini amaçlıyor. Bu yolla, AB sınırları içerisinde karbon maliyetiyle iş yapan şirketlerin rekabetçiliği korunmuş olacak ve AB ülkeleri aynı zamanda karbon vergisi gibi ekstra bir geliri de kendilerine yaratmış olacaklar."

İhracatçıların bir an önce sürdürebilirlik ve karbon yönetimine başlamak zorunda olduğunu ifade eden Eskinazi, "Yenilebilir enerji kaynaklarından enerji üretilmeli, firmaların yapacakları yatırımlarla paralel yatırım teşvikleri genişletilmeli, öncelikli yatırım konuları ihracatçıların beklentileri kapsamında genişletilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

İhracatçıların yenilenebilir enerji projelerinin öncelikli yatırım olarak değerlendirilmesi ve 5'inci bölge teşviklerinden yararlandırılması için düzenleme yapılması gerektiğini belirten Eskinazi, şöyle devam etti:

"Ticaret Bakanlığının yürütücüsü olduğu destek mekanizmaları içinde ihracatçı firmalarımızın gerek enerji verimliliğini sağlamak adına gerçekleştirecekleri harcamalar gerek de fosil yakıtlardan yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanma kapsamında işletmelerinde gerçekleştirecekleri enerji projelerinin desteklenmesi kapsamında herhangi bir destek mekanizması maalesef yok. İhracatçılarımızın yeşil enerji harcamaları kapsamında yapacakları danışmanlık, eğitim, makine ekipman ve yazılım gibi harcamalarının desteklenmesi için özel bir destek mevzuatının çıkarılması yerinde olacaktır. İhracatçıların Ticaret Bakanlığından bu konuda ciddi beklentileri var."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz

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Egeli ihracatçılardan "yeşil enerji" için hükümetten destek talebi - Haberler
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