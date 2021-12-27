Ege Serbest Bölgesi, salgın öncesi ticaret hacmini geride bıraktı

Türkiye'nin en büyük serbest bölgelerinden Ege Serbest Bölgesi, 2021'de ticaret hacmini salgın öncesi dönemin üzerine çıkarmayı başardı.

Ege Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi AŞ (ESBAŞ) Üst Yöneticisi Faruk Güler, AA muhabirine, Ege Serbest Bölgesi'ndeki şirketlerin ihracata yönelik katma değeri çok yüksek ürünler ürettiğini, AB ve ABD pazarlarına yoğun ihracat yaptığını söyledi.

Bölgedeki şirketlerin Kovid-19 salgını döneminde de büyümeye devam ettiğini kaydeden Güler, Kovid-19 salgınıyla Avrupalı şirketlerin yarı mamullerini, ham maddelerini artık Uzak Doğu'dan değil yakın ülkelerden almaya başladığını, bunun da Türkiye'ye fırsat sunduğunu dile getirdi.

Güler, 2020 yılını ticaret hacmi olarak 3,8 milyar doların biraz üzerinde tamamladıklarını, 21 Aralık itibarıyla bu yıl da 4 milyar 542 milyon doları aştıklarını belirterek, "Bu yıl 4 milyar doları geçiyoruz. Dolayısıyla 2020 yılına göre çok daha iyiyiz. Kovid-19 öncesindeki 2019 yılı, başarılı bir yıldı bizim için. Toplam ticaret hacmi 2019'da 4 milyar 151 milyon Dolar, ihracat ise 2 milyar 164 milyon dolar olarak gerçekleşmişti. O yılın da üzerinde bir rakamla bitireceğiz yılı. 2021'de, 2019'a göre yüzde 5 büyürüz demiştik ve bu büyümeyi tutturduk." dedi.

Ege Serbest Bölgesi'nde yatırım için büyük alanlar kalmadığını, bu nedenle 2021'de orta büyüklükte yabancı firmalar ve Türk yatırımcıların 6 yeni yatırımına ev sahipliği yaptıklarını aktaran Güler, bölgedeki mevcut şirketlerin cirolarındaki büyümenin toplam dış ticaretin artmasında etkili olduğuna işaret etti.

Güler, Bergama'da ikinci bir serbest bölge kurma çalışmalarında sona geldiklerini, burada büyük çaplı yatırımları ağırlamaya başlayacaklarını dile getirdi.

Bilgiye, teknolojiye ve markaya dayanan ürünler

Ege Serbest Bölgesi'nden yapılan ihracatın 2 milyar dolar civarında olduğunu anlatan Güler, bu rakamın İzmir'in ihracatının yüzde 22'sine karşılık geldiğini, 41 şehrin toplam ihracatıyla aynı seviyede olduğunu ifade etti.

Güler, bölgedeki tesislerin katma değeri yüksek üretim yapmasının bu rakamda etkili olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Şirketlerimiz bilgiye, teknolojiye, markaya dayanan ürünler yapıp satıyor. Türkiye'nin kilogram başına ihracat ortalaması 1,2 dolar civarında. Bizde ise 8,5 ila 9 dolar arasında değişiyor. Bu çok ciddi bir rakam. Ortalamada biz Türkiye'nin 7 katıyız, Almanya'nın 2 katından daha fazlayız. Bu övünülecek bir durum. Türkiye'de katma değerli ihracat diyoruz, bunları gerçekleştiren örnek bir sanayi bölgesi burası. Aynı zamanda iş yaratıyor. Yaklaşık 22 bin kişiye direkt, 150 bin kişiye dolaylı olarak iş sağlayan bir serbest bölge. Yatırım ve ticaret hacmi bakımından yüzde 70'i yabancı sermayedir ama yüzde 30 da Türk yatırımcılar var. Dolayısıyla iyi bir teşvikle, iyi bir yatırım ortamı sağladığınızda yüksek katma değerli ürünler geliyor."

Otomotiv, gıda, yazılım, havacılık ve savunma, tekstil, elektronik gibi sektörlerden 167 firmanın bulunduğu ESBAŞ'ta küresel firmalar da üretim yapıyor.

AA / Halil Şahin - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet