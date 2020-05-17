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Efsane golcü Tanju Çolak, yöneticilere isyan etti: Bana neden görev vermediklerini soruyorum, çıkıp söylesinler

Türk futbolunun "Altın Ayakkabı" sahibi efsane golcüsü Tanju Çolak, Haberler.com canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. 15 yıldır Türk futbolunun dışında tutulduğunu ve buna anlam veremediğini belirten Çolak, "Neden bana görev vermediklerini yöneticilere soruyorum. Hainlik mi yaptım, vatanı mı sattım? Çıkıp söylesinler, hodri meydan" dedi.

Efsane golcü Tanju Çolak, yöneticilere isyan etti: Bana neden görev vermediklerini soruyorum, çıkıp söylesinler
17.05.2020 16:26 | Son Güncelleme: 17.05.2020 16:30

Türk futbolunun efsane isimlerinden Tanju Çolak, Haberler.com'un Instagram canlı yayınına konuk oldu ve birbirinden önemli açıklamalarda bulundu.

Altyapısından yetiştiği Samsunspor ve Avrupa çapında birçok ödül kazandığı Galatasaray'dan bu zamana kadar herhangi bir görev verilmediğini ve bu duruma anlam veremediğini belirten Çolak, 15 yıldır futbolun dışında tutulduğunu söyledi.

Çok önemli bir kariyere sahip olmasına karşın fikrinin dahi alınmadığını belirten Tanju Çolak, "Galatasaray'dan bir görev beklentisi içerisinde değilim. Tabi ki görev vermek isterlerse düşünmeden kabul ederim, ben Galatasaraylıyım sonuçta ancak böyle bir beklentim yok. Keza Samsunspor'dan da. Bu duruma anlam veremiyorum. Avrupa futbolunun ilk 48 efsanesi arasına girmiş, Avrupa'da altın, gümüş, bronz ayakkabı kazanmış, katma değeri bu kadar yüksek bir isme neden görev vermediklerini hem Galatasaray'da hem Samsunspor'da hem de milli takımdaki yöneticilere soruyorum. Çıksınlar, hatalarımı söylesinler. Eğer varsa hatam kabul edeyim, özür dileyeyim. Samsunspor'u bu hale düşürdüler, çok zor zamanlar geçirdiler ama bu zamanlarda bile bir yönetici çıkıp fikrimi dahi almadı" şeklinde konuştu.

"HAİNLİK Mİ YAPTIM? ÇIKSINLAR KARŞIMA SÖYLESİNLER, HODRİ MEYDAN"

Halkın kendisini en iyi yerlerde görmek istediğini ancak yöneticilerin varlığından rahatsız olduğunu dile getiren efsane golcü, "Benim gibi golcü var mı ülkede? Neden yeni golcüleri yetiştirmeme izin vermiyorlar? 15 yıldır futbolun dışında tutuluyorum ve bunun neden olduğuna dair, bir kişi de çıkıp bir şey söylemedi. Hainlik mi yaptım, vatanı mı sattım, bayrağa mı hakaret ettim, ne yaptım? Beni neden futbolun dışında tutmak istiyorsunuz? Çıksınlar karşıma, söylesinler. Halk beni en iyi yerlerde görmek istiyor ama beni istemeyenler, varlığımdan rahatsızlar. İddia ediyorum Türkiye'nin doğusundan batısına hangi şehre gidip kapı çalsam, bana kapılarını açarlar. Yemeklerini yeyip, kahvelerini içerim. Hodri meydan diyorum hepsine. Samsunspor da, Galatasaray da beni para kazanmak için satılacak oyuncu olarak gördüler. Benim satışımdan para kazanarak kasalarını rahatlattılar. Galatasaray'ın beni kasasında para olmadığı için Fenerbahçe'ye sattığını 15 yıl sonra Ergun Gürsoy'dan öğrendim" ifadelerini kullandı.

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