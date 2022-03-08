Efsane futbolcu Shevchenko canlı yayında gözyaşlarına boğuldu: Putin'i ikna etmeliyiz
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Ailesi, Rusya'nın şiddetli saldırıları altındaki Ukrayna'da bulunan efsane golcü Andriy Shevchenko yaşadığı korkuyu gözyaşları içerisinde anlattı. Ukraynalı eski futbolcu, "Ağlamadan duramıyorum. "Bunun için özür diliyorum" derken "Vereceğimiz şey barış mesajı olmalı. Putin'i masaya oturmaya ve diplomatik çözümler bulmaya ikna etmeliyiz." ifadelerini kullandı.
Ukrayna futbolunun efsane ismi Andriy Shevchenko, Rusya'nın ülkesine savaş ilan etmesine ilişkin İtalya'da açıklamalarda bulundu. Ailesinin Ukrayna'da olduğunu belirten Shevchenko hissettiklerini gözyaşları içerisinde anlattı.
İtalyan RAI televizyonuna röportaj veren Ukraynalı futbol adamı, "Ağlamadan duramıyorum. Bunun için özür diliyorum" diyerek yaşadıklarını gözyaşları eşliğinde anlatan Sheva, "Annem, ablam ve akrabalarım Ukrayna'dalar. Onları her gün arıyorum, orada kalmış olmaları beni çok endişelendiriyor. Bana neler yaşadıklarını anlatıyorlar. Şehirler bombalanıyor, çocuklar ölüyor ancak yaşlılar halen ülkedeler ve kaçmıyorlar. Oradan gelen bazı görüntülere bakmakta zorlanıyorum, bakınca da ağlayarak bakıyorum" dedi.
Sporun, barış için farkındalık yaratmak için büyük bir araç olduğunu belirten Shevchenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barış için ikna edilmesi gerektiğini belirterek, "Sporun gücü, özellikle insanlara verdiği mesaj bakımından çok fazla. İnsanların fikrini bu sayede değiştirebiliriz. Yapılacak şey, daha fazla konuşmak ve asla susmamak. Vereceğimiz şey barış mesajı olmalı. Putin'i masaya oturmaya ve diplomatik çözümler bulmaya ikna etmeliyiz" diye konuştu.
İtalyan halkının kendisine verdiği desteğe teşekkür eden Ukraynalı efsane, ayrıca yardım da talep etti ve "İlk geldiğimden bu yana İtalya bana hep kalbini açtı. Beni kendinizden biri gibi hissettirdiniz. İtalya'nın ikinci evim olduğunu hissediyorum. Sizden rica ediyorum, lütfen kalbinizi halkıma da açın. Kadınlara, çocuklara, yaşlılara yardım edin. Sizin yardımınıza ihtiyaçları var" ifadelerini kullandı.
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