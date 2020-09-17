Efsane basketbolcu Maya Moore, 22 yıl sonra tahliye ettirdiği Jonathan Irons ile evlendi Kariyerine son noktayı koyup hukuk alanında çalışmalarını sürdüren ve 50 yıl hapis cezası alan Jonathan Irons'ın 22 yıl sonra tahliye edilmesinde önemli bir rol oynayan ünlü basketbolcu Maya Moore, kendisini film gibi bir hikayenin içinde buldu. 31 yaşındaki sporcu, uğruna kariyerini sonlandırdığı Irons ile evlendi.

Hukuk alanında çalışmak için spora ara verip haksız şekilde 50 yıl hapis cezası alan Jonathan Irons'ın 22 sene sonra tahliye edilmesinde büyük rol oynayan ünlü basketbolcu Maya Moore, film gibi hikayenin parçası oldu. Moore, uğruna kariyerini sonlandırdığı Irons ile evlendiklerini açıkladı.

31 yaşındaki deneyimli isim, dün Good Morning America programında Jonathan Irons ile evlendiklerini "Birlikte yapacağımız çalışmaları artık bir evli çift olarak yapacağız. Birkaç ay önce evlendik ve hayatımızın yeni bir dönemine adım attık" sözleriyle duyurdu.

İDDİAYI TERSİNE ÇEVİRDİ

Amacı avukat olup Irons'ı içinde bulunduğu esaretten kurtarmak olan sporcu, 18 yaşında hırsızlık ve cinayete teşebbüs iddiasıyla 50 sene hapis cezasına çarptırılan Irons'la ilgili iddiayı 'zayıf kanıtlar' gerekçesiyle tersine çevirdi. Şu anda 40 yaşında olan Irons, 2 Temmuz 2020'de Missouri'de bulunan cezaevinden Moore'un çabaları ile tahliye edildi.

CEZAEVİNDE EVLİLİK TEKLİFİ

Aynı programda söz alan Irons da Maya Moore'a cezaevi görüşmeleri sırasında evlenme teklif ettiğini ama "Şimdi yanıt verme" dediğini anlattı. Irons, "Onunla evlenmek istiyordum ama aynı zamanda onu korumak istiyordum çünkü hapisteki biriyle ilişki yaşamak çok zor ve acı veren bir şey. Onun kapana kısılmış gibi hissetmesini istemedim. Kendisini serbest hissetmesini, tüm bunlar fazla geldiği takdirde hayatını yaşayıp bir başkasını bulmasını istedim. Çünkü bu zor" ifadelerine yer verdi.

"ZAMAN AŞKIMIZI BÜYÜTTÜ"

Aralarındaki romantik duyguların zaman içinde geliştiğini belirten Moore, "13 yılda bir dostluk gelişti ve büyük bir hukuki mücadeleye girdik. Zamanla tanrı kalplerimizde aşkımızı büyüttü" diye konuştu.

"HER ŞEYİN FARKINDAYDI"

Gerçek evlilik teklifinin beklemeye değdiğini söyleyen Irons da o anları şöyle anlattı: "Hapisten çıktığımda, bir otel odasındaydık, bazı arkadaşlarımız da bizimle birlikteydi. Çok yorgunduk, yaşadığımız heyecandan bitkin düşmüştük. Sonra ikimiz odada yalnız kaldık, dizimin üstüne çöktüm, ona baktım, o da farkındaydı her şeyin. 'Benimle evlenir misin?' dedim. 'Evet' dedi."

HAKSIZ HÜKÜM

Ailesiyle bir araya gelen ve duygusal anlar yaşayan Irons'ın cinayeti işlediğine dair hiçbir fiziksel kanıt bulunmuyordu.

Hüküm için kanıt olarak gösterilen itirafın video veya ses kaydı yoktu. Sorgulamayı yapan polis memurunun yazılı notlarının ise kayıp olduğu bildirilmişti. Irons tamamı beyazlardan oluşan bir jüri tarafından 50 yıl cezaya çarptırılmıştı. Irons, suçunu itiraf edeceği anlamına geleceği için şartlı tahliyeye başvurmayı da reddetmişti.

İSMİNİ VERMEMİŞTİ

Moore'un Instagram'ı üzerinden paylaştığı videoda, cezaevinden çıkan Irons'ı gördüğü sırada önce dizleri üzerine çöktüğü ve ardından Irons'a sarıldığı görülüyor.

2014 senesinde MVP seçilen, iki kez olimpiyat şampiyonu ve 6 kez all star seçilmeyi başaran Moore, basketbola ara verdiğinde müvekkilinin adını vermemiş ve hukuk alanında siyah hakları ve özgürlük için savaşmak istediğini söylemişti.

PARASINI DESTEK İÇİN HARCADI

Erkek basketbol yıldızlarına kıyasla çok daha düşük bir maaş sahibi olan Moore, sahip olduğu parayı kariyerli avukatlardan destek almak için kullandı. Yapılan itirazlar ve dava süreçleri sonunda Irons'ı özgürlüğüne kavuşturan Moore'un bu süreç sonrası basketbola dönüp dönmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

BÜYÜK BİR KARİYER

2014 senesinde WNBA MVP'si olan, 6 kez All-Star Moore; Türkiye'de düzenlenen Dünya KadınlarBasketbol Şampiyonası'nda ABD ile zafere ulaşmıştı. Ayrıca ünlü basketbolcunun 2012 ve 2016 Yaz Olimpiyat Oyunları altın madalyaları da bulunuyor.

(Sözcü/Skor)