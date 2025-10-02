Edson Alvarez neden yok, Fenerbahçe Nice maçında Edson Alvarez sakat mı, cezalı mı?

Avrupa arenasında büyük önem taşıyan bu karşılaşma saat 19.45'te Chobani Stadı'nda oynanacak. Mücadelede düdüğü Sırp hakem Srdjan Jovanovic çalacak. Jovanovic'e yan hakemler Uros Stojkovic ile Milan Mihajlovic eşlik edecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Novak Simovic olacak. Bu kritik sınav öncesinde akıllardaki en büyük sorulardan biri, Edson Alvarez'in neden kadroda olmadığı; yıldız futbolcunun sakatlık ya da ceza durumunun olup olmadığı oldu.

TEK MAÇ MI, RÖVANŞ OLACAK MI?

Bu karşılaşma UEFA Avrupa Ligi grup etabında oynandığı için tek maçlık bir mücadele şeklinde değerlendirilecek. Ancak takımlar, grup fikstürü kapsamında ilerleyen haftalarda tekrar karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE'DE KİMLER YOK?

Sarı-lacivertlilerde Nice maçı öncesi kadroda göze çarpan en önemli eksik Jhon Duran. Genç futbolcu uzun süredir sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalıyor ve bu maçta görev alması beklenmiyor.

Dinamo Zagreb karşılaşmasında cezası nedeniyle sahada olamayan Anderson Talisca ise bu kez şans verilmesi halinde Nice'e karşı oynayabilecek. Brezilyalı yıldızın dönüşü, Fenerbahçe'nin hücum hattına ekstra güç katacak.

UEFA LİSTESİNDEKİ FUTBOLCULAR

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki geniş kadrosunda şu isimler bulunuyor:

• Kaleciler: Ederson, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin

• Defans: Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown

• Orta saha: İsmail Yüksek, Fred, Edson Alvarez, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın

• Hücum: Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran, Marco Asensio, Youssef En-Nesyri, Dorgeles Nene, Cenk Tosun

EDSON ALVAREZ NİÇİN YOK?

Meksikalı orta saha oyuncusu Edson Alvarez, bu karşılaşmada teknik ekibin tercihi doğrultusunda kadroda düşünülmedi. Fred ise yedek kulübesinde yer alacak.

FENERBAHÇE - NİCE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının ikinci haftasında Fenerbahçe ile Nice karşı karşıya gelecek. Mücadele, 2 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te Chobani Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Karşılaşma, TRT 1 ve İçtimai TV ekranlarından canlı yayınlanacak.

TRT 1 YAYIN BİLGİLERİ

TRT 1, Türksat uydusu üzerinden şifresiz olarak izlenebildiği gibi farklı dijital platformlardan da takip edilebiliyor. Kanal; Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20 ve Vodafone TV 21. kanaldan yayın yapıyor. Ayrıca internet üzerinden de erişim mümkün.