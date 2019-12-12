Edremit'te 'Ekmeği Çöpe Atma Sokak Hayvanlarına AŞ Olsun' projesi

12.12.2019 09:23 | Son Güncelleme: 12.12.2019 09:28

Van'ın Edremit Belediyesi israfı önlemek amacıyla 'Ekmeği Çöpe Atma Sokak Hayvanlarına AŞ Olsun' projesi kapsamında bayat ekmeklerin toplanarak sokak hayvanlarına dağıtılması için ilçedeki iş yerlerine ekmek kutusu dağıttı.



Bir yandan ekmek israfını önlemek bir yandan ise kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için 'Ekmeği Çöpe Atma Sokak Hayvanlarına AŞ Olsun' projesine start veren Edremit Belediyesi, anlamlı bir çalışmaya daha imza attı. İlçe merkezinde özellikle ekmeğin çok tüketildiği iş yerlerine bırakılan kutular içerisinde toplanacak olan ekmekler, her gün 15.00-17.00 saatleri arasında alınarak, sokak hayvanları için uygun noktalara bırakılacak. İlk etapta 30 adet kutunun dağıtıldığı ilçede, bu sayısının ilerleyen günlerde arttırılacağı kaydedildi.



"Bu sayıyı arttıracağız"



Başlatılan proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, bayat ekmek kutularından toplanan ekmeklerin doğadaki hayvanlara yem olarak geri dönmesini hedeflediklerini anlattı. Bu konuda herkesin duyarlı olması gerektiğini ifade eden Başkan Say, "Şimdilik 30 bayat ekmek kutusu hazırladık ve ilçe merkezindeki iş yerlerimize dağıttık. Bayat ekmekleri toplayarak doğada bulunan hayvanlara yem olarak geri dönüşüm elde etmek istiyoruz. İnşallah ilerleyen günlerde de bu sayıyı arttırmayı hedefliyoruz" dedi.



"Amacımız ilçemizde israfın önüne geçmek"



Böylesi bir çalışma ile ekonomiye de ciddi anlamda bir katkının sunulacağını sözlerine ekleyen Başkan Say, "Maalesef birçok alanda olduğu gibi Türkiye'de en büyük nimetlerden biri olan ekmek, ciddi anlamda israf ediliyor. Sadece ekmekteki israf göz önünde bulundurulduğunda ülke ekonomisinin ne kadar büyük bir kayıp içinde olduğunu görüyoruz. Edremit Belediyesi olarak, biz de üzerimize düşen görevi yerine getirerek, bir yandan israfı önlemek öte yandan da sokak hayvanlarının aç kalmaması için böylesi bir projeye start verdik. Rabbim, ilçemize hayırlı uğurlu olmasını nasip etsin inşallah" ifadelerini kullandı. - VAN

Kaynak: İHA