Edremit Belediyesi'nden "Bayram Şenliği" yarışmasına katılanlara bisiklet Van'ın Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen "Bayram Şenliği Yarışması" kapsamında kurala belirlenen 3 kişiye bisiklet hediye edildi.

Van'ın Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen "Bayram Şenliği Yarışması" kapsamında kurala belirlenen 3 kişiye bisiklet hediye edildi.

Edremit Belediyesi, sosyal medya üzerinden düzenlediği yarışmaya katılanlar arasından bisiklet almaya hak kazananların belirlenmesi amacıyla kura çekim töreni düzenledi.

Belediyenin Sosyal Tesisi Seyirtepe Kafe'de düzenlenen törende konuşan Belediye Başkanı İsmail Say, yarışmaya büyük ilginin olduğunu belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

Kura çekimine 895 kişinin katıldığını aktaran Say, şunları kaydetti:

"Katılımın yoğun olması, vatandaşların gösterdiği ilgi nedeniyle bisiklet ödülümüzü 1'den 3'e çıkarttık. Gönül isterdiki tüm katılımcılara bu ödülü verelim. Ama burada önemli olan bir arada olmaktı. Özellikle koronavirüs sürecinden sonra memleket olarak, halk olarak bir arada olmamız gereken bir süreçteydik. Biz de elimizden geldikçe imkanlarımız dahilinde bunu yapmaya çalıştık."

Konuşmaların ardından Belediye Başkan Vekili Kenan Öndil, Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Karahan, esnaf Yusuf Konak, Mavi Fularlılar Grubu Temsilcisi Nuran Demirhan'ın katılımıyla çekilen kurda 3 kişiye bisiklet verildi.

Kaynak: AA