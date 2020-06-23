EDİRNEKAPI'DA 'BARİYER' TEHLİKESİ - 2
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EDİRNEKAPI'DA 'BARİYER' TEHLİKESİ - 2

EDİRNEKAPI'DA 'BARİYER' TEHLİKESİHaliç trafiğini olumsuz yönde etkileyen bariyerler zaman zaman sürücülere tehlikeli anlar yaşatıyor.

23.06.2020 09:46 | Son Güncelleme: 23.06.2020 09:53

EDİRNEKAPI'DA 'BARİYER' TEHLİKESİ

Haliç trafiğini olumsuz yönde etkileyen bariyerler zaman zaman sürücülere tehlikeli anlar yaşatıyor.

Metrobüse kaçak binebilmek için bariyerlerin üzerinden atlayan çocuklar ise canlarını hiçe sayıyor.

Semih ÇALIŞKAN - Ali AKSOYER - Feridun AÇIKGÖZ/ İSTANBUL, (DHA) - EDİRNEKAPI metrobüs istasyonu üstgeçidinin yoğunluğu karşılayamaması gerekçesiyle yeni bir üst geçit yapılıyor. Çalışma kapsamında D-100 yolunda iki yönde de bariyerler konuldu. Haliç trafiğini olumsuz yönde etkileyen bariyerler zaman zaman sürücülere tehlikeli anlar yaşatıyor. Metrobüse binebilmek için bariyerlerin üzerinden atlayan çocuklar ise canlarını hiçe sayıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ve Etüd Plan Proje Daire Başkanlığı, Edirnekapı Metrobüs İstasyonu'na bağlı Edirnekapı Üstgeçidi'nin Ayvansaray yönünde yeni bir üst geçit yapımına başladı. Metrobüsün peron içinden üstgeçitlere bağlantı için engelli rampaları da hazırlanacak. Çalışma kapsamında metrobüs hattındaki bariyerler kesilerek yolun her iki yöndeki birer şerit metrobüs hattı için ayrıldı. Bariyerlerin başlangıç noktasına uyarı tabelası konulsa da çalışmadan haberdar olmayan pek çok sürücü zor anlar yaşıyor. Sol şeridi kullanan araç sürücüleri karşılarına çıkan tabelayla birlikte şerit değiştiriyor. Yoldaki şeridin metrobüs için ayrılması son dönemde Haliç'e giden yönde trafik yoğunluğu yaşanmasına da neden oluyor. Ekim ayında hizmete alınacak yeni üstgeçit ile metrobüs yoğunluğunun alınması ve engelli erişiminin sağlanması amaçlanıyor.

İKİ ÇOCUK CANLARINI HİÇE SAYDI

Edirnekapı metrobüs istasyonunda para vermeden metrobüse binmek isteyen iki çocuk canlarını hiçe saydı. Bir araçtan inen iki çocuk otomobillerin arasından geçerek yeni bariyerlerin üzerinden atladı. İki çocuk güvenlik görevlilerinden gizlenerek metrobüs istasyonuna koştu. Bariyerlerin kesildiği yerden durağa geçen o çocuklar daha sonra metrobüse bindi.

"UYARI DAHA FAZLA OLABİLİR"

Motosiklet sürücüsü Kaan Aksu, bariyerlerle ilgili daha fazla uyarı yapılması gerektiğini düşünüyor. Salih Sarıahmet adlı vatandaş ise bariyerleri atlayarak metrobüse binenlere tepkili. Sarıahmet, "Bazı insanlar geçilecek yerden geçmiyorlar, geçilmeyecek yerden geçiyorlar. O yüzden tehlikeli. Bunlara dikkat edilmesi lazım" şeklinde konuştu.

EDİRNEKAPI'DA 'BARİYER' TEHLİKESİ - 2

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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