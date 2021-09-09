Edirne Valiliği İlk Yardım Eğitim Merkezi'nde bin kişiye ilk yardım eğitimi verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Edirne Valiliği İlk Yardım Eğitim Merkezi'nde bin kişiye ilk yardım eğitimi verildi

Edirne Valiliği İlk Yardım Eğitim Merkezi'nde bin kişiye ilk yardım eğitimi verildi
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, 2019'da açılan Edirne Valiliği İlk Yardım Eğitim Merkezi'nde (İYEMER) bugüne kadar yaklaşık bin kişiye ilk yardım eğitimi verildiğini söyledi.

Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, 2019'da açılan Edirne Valiliği İlk Yardım Eğitim Merkezi'nde (İYEMER) bugüne kadar yaklaşık bin kişiye ilk yardım eğitimi verildiğini söyledi.

Dünya İlk Yardım Günü etkinlikleri kapsamında İlk Yardım Eğitim Merkezi tarafından Saraçlar Caddesi'nde stant kuruldu, vatandaşlara ilk yardımın önemi konusunda bilgilendirme yapıldı.

Standı ziyaret eden Vali Yardımcısı Uysal, gazetecilere yaptığı açıklamada, İYEMER'in Türkiye genelinde valilikler bünyesinde açılan ilk merkez olma özelliğini taşıdığını belirtti.

112 Acil Çağrı Merkezi'nde hizmet veren merkezin başarılı çalışmalar yaptığını dile getiren Uysal, "Dünya standartlarında eğitim veriliyor. Teorik ve pratik eğitimler üç gün sürüyor ve üç günün sonunda bir yazılı sınavla sertifika almaya hak kazanıyor. İlk yardım hayat kurtarır." dedi.

Eğitimlerin ücretsiz olduğunu da ifade eden Uysal, Edirnelileri ilk yardım gönüllüsü olmaya davet etti.

Daha sonra İYEMER eğitmenleri ve kursiyerler maket üzerinde ilk yardım konusunda bilgilendirme gerçekleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Murat Kurum Hulusi Akar Ziya Selçuk Mustafa Şentop
Magazin Gülşen Müge Anlı Cem Yılmaz Defne Samyeli
Spor Umut Meraş Mert Müldür Fatih Terim Ünal Karaman Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Edirne Valiliği İlk Yardım Eğitim Merkezi'nde bin kişiye ilk yardım eğitimi verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 14:52:56. #1.16#

title