Edirne KOM ekipleri kaçakçılara göz açtırmıyor - Edirne KOM ekipleri kaçakçılara göz açtırmıyor Zulalı minibüsten gümrük kaçağı eşyalar çıktı Edirne'de, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan Bulgaristan plakalı bir minibüste bir çok zula noktası tespit edildi.

- Edirne KOM ekipleri kaçakçılara göz açtırmıyor

Zulalı minibüsten gümrük kaçağı eşyalar çıktı

EDİRNE - Edirne'de, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan Bulgaristan plakalı bir minibüste bir çok zula noktası tespit edildi. Yapılan aramada söz konusu aracın birçok zulalı bölmesinden çıkan gümrük kaçağı eşyalar ele geçirildi.

KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince gümrük kaçakçılığının önlenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda Bulgaristan plakalı Mercedes Splinter marka Minibüs araç süphe üzerine Kapıkule şehir merkezi istikametinde gece geç saatlerde durdurulmuş ve aracın birçok zulalı bölmesi olduğu tespit edildi.

Zulalı bölgelerde gümrük kaçağı eşyalar olduğu görülürek, 95 adet değişik marka ve gramajlarda TAPDK bandrolü ve faturası bulunmayan gümrük kaçağı içki, 300 adet gümrük kaçağı olarak değerlendirilen güneş gözlüğü, 415 adet farklı markalarda faturası bulunmayan gümrük kaçağı iç giyim malzemeleri, 80 adet faturası ve belgesi bulunmayan gümrük kaçağı 5 bin metre kumaş, 20 kilogram faturası belgesi bulunmayan gümrük kaçağı çay, 10 kilogram CEYLON TEA ibaresi bulunan herhangi bir faturası ve belgesi bulunmayan gümrük kaçağı çay ele geçirilerek, el konuldu.

Bulgaristan ve Türk uyruklu olmak üzere şüpheli 3 şahıs hakkında, soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA