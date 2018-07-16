Edirne Kapıkule'de Gurbetçi Yoğunluğu Hd

Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu

AVRUPA'nın çeşitli ülkelerinden yaz tatillerini geçirmek için anavatana gelen Avrupalı Türkler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunlğa neden oldu.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan Türkler, yaz tatillerini geçirmek üzere karayolu ile anavatana gelmeye başladı. Gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden olurken, gümrüklü alan içinde kuyruklar oluştu. Uçak biletlerini pahalı buldukları için aileleri ile birlikte karayoluna tercih ettiklerini belirten gurbetçiler, aşırı sıcaklar nedeniyle zorluk yaşadıklarını dile getirdi. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü, Kapıkule'den son 3 günde 17 bin 675 araç ile 87 bin 950 yolcunun giriş yaptığını bilgisini paylaştı. Yetkililer,

Ticaret Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın bu yıl sistem entegrasyonunu iyileştirmeleri sonucunda saatlik diliminde bin 500 yolcunun pasaport işlemleri ve 350 aracın gümrük işlemlerini gerçekleştirildiğini söyledi. Devam eden gurbetçi sezonunda 15 Ağustos tarihine kadar geçen yıl verilerine göre yaklaşık 100 bin aracın daha ülkemize girişi yapması bekleniyor.

Almanya'dan gelen Ahmet Duran, Sırbistan gümrüğünde çok beklediğini belirterek, "Almanya'dan 3 gün önce yola çıktık. Önce Sırbistan ardından Bulgaristan gümrüklerini geçmek için saatlerce bekledik. Kapıkule Sınır Kapısı'na yaklaştığımızda uzun kuyruğa girdik. Türkiye'ye giriş yapmak için 4 saat bekledik" dedi.

Hava sıcaklığının gölgede 33 dereceyi bulduğu Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçilerin ülkeye giriş yapmak için bekleyişleri devam ediyor. Yetkililer, yola çıkacak Türklerin, sınır kapılarını canlı olarak gösteren internet sitelerini takip etmelerini istedi.