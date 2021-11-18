EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aylin Gürbüz'ün, 50 eserden oluşan "İki Ülke İki Şehir" adlı kişisel fotoğraf sergisi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Sanal Galerisi'nde sanatseverlerin ziyaretine açıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Doç. Dr. Aylin Gürbüz'ün Mardin ve Venedik fotoğraflarından oluşan serginin müziği olarak kullanılan "Salut d'Amour" adlı eser Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünden Öğretim Görevlisi Dr. Gül Sakarya ve Araştırma Görevlisi Cengizhan Şirin tarafından seslendirildi.

Sergiye https://trakyasergi.artspheria.com/ adresinden erişilebiliyor.

"Edirne Kaleleri" konferansı

Trakya Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tarafından "Edirne Kaleleri" başlıklı çevrim içi konferans düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, moderatörlüğünü Trakya Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yaraş'ın yaptığı konferansta Sanat Tarihi Bölümü'nden Araştırma Görevlisi Dr. İsmail Hakkı Kurtuluş, Edirne kaleleri hakkında bilgiler verdi.

Kurtuluş, Edirne'nin tarih boyunca birçok kültür ve uygarlığa ev sahipliği yaptığını belirtti.

Tarihi yapıların bir kısmının günümüze ulaşabildiğini aktaran Kurtuluş, şunları kaydetti:

"Edirne sınırları içinde Kalkolitik, Neolitik, Demir Çağ, Roma, Bizans ve özellikle Osmanlı dönemleriyle ilgili birçok buluntu alanı ve ayakta kalmış kaleler bulunmaktadır. Kaleler farklı işlevlere göre yapılmıştır. Askeri, ticari ve yöneticinin ikametgahı gibi çok yönlü işlevleri olabilir. Edirne il sınırları içindeki kalelerin genellikle çok işlevli kaleler olduğu, birkaçının ise tek işlevli olduğu anlaşılmıştır. Sadece askeri işleve sahip kaleler, yüksek konumlarda inşa edilmişlerdir. Dönemsel olarak en fazla sayıda kale, Doğu Roma (Bizans) dönemine aittir. Bazı kaleler Roma döneminde kurulmuş, Bizans döneminde geliştirilerek kullanılmaya devam edilmiştir. Kalelerin Edirne merkez, Lalapaşa, Keşan ve Enez ilçelerinde yoğunlaştığını söyleyebiliriz. Yaptığımız araştırmalardan Edirne'de toplamda 24 kale olduğu anlaşılmaktadır."

Edirne kaleleri ile ilgili önemli bilimsel verilerin paylaşıldığı ve oldukça yoğun bir katılımla gerçekleşen konferansın sonunda ise katılımcılardan gelen sorular yanıtlandı.

AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri

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