Edirne'de Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri şehit Nefize Çetin Özsoy'un kabrini ziyaret etti
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Edirne'de Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri şehit Nefize Çetin Özsoy'un kabrini ziyaret etti

Edirne'de Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri şehit Nefize Çetin Özsoy'un kabrini ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Gürkan Arda - Haberler | Güncel

Edirne Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanları Anneler Günü nedeniyle şehit Nefize Çetin Özsoy'un kabrini ziyaret etti.

Edirne Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanları Anneler Günü nedeniyle şehit Nefize Çetin Özsoy'un kabrini ziyaret etti.

Edirne'de sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla görev yapmaya başlayan Vefa Sosyal Destek Grupları çalışmalarını valilikler koordinasyonunda sürdürüyor.

Başta 65 yaş ve üstü vatandaşların gıda ve ihtiyaçları olmak üzere, Kovid-19 teşhisi konulan ya da temaslı durumundaki tüm vatandaşların yardımına koşuyor.

Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri yaşlı ve yardıma muhtaç ailelere destek olurken şehit olan anneleri de unutmadı.

Anneler Günü nedeniyle Şehit polis Nefise Çetin Özsoy'un kabrini ziyaret eden grup üyeleri, dua okudu çiçek bıraktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gürkan Arda

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