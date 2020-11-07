Edirne'de park halindeyken alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi
07.11.2020 18:53 | Son Güncelleme: 07.11.2020 18:56
Edirne'nin Enez ilçesinde park halindeyken alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.
Edirne'nin Enez ilçesinde park halindeyken alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.
Sultaniçe Sahili yakınlarındaki ormanlık alana kozalak toplamaya giden M.Y'nin aracı henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Sürücüsünün haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekip sevk edildi.
Alevlerin ormana sıçramaması için çaba sarf eden ekipler, yangını söndürdü.
Yangında plakası belirlenemeyen hafif ticari araç tamamen yandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Çakıcı