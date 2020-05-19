Edirne'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Edirne'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
19.05.2020 13:58 | Son Güncelleme: 19.05.2020 13:58
Edirne'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Nimet Ş.'nin kullandığı 04 AAE 657 plakalı otomobil, Şükrüpaşa Mahallesi İlhami Ertem Caddesi'ndeki kavşakta, Fevzi Ocak idaresindeki 22 NN 542 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yola savrularak yaralanan motosiklet sürücüsüne, olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi.
Motosiklet sürücüsü Ocak, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA