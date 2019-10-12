Edirne'de asayiş

12.10.2019 09:56

Edirne'de aracında kaçak içki bulunan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Talatpaşa Mahallesi'nde H.G'nin kullandığı araçta yaptığı aramada, 11 şişe kaçak içki ele geçirdi.

Gözaltına alınan H.G.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Uyuşturucu operasyonu

Edirne'de üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barutluk Mahallesi'nde torbacı tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler, durdukları bir araçta yaptığı aramada bir miktar esrar ele geçirdi.

Olayla ilgili A.F.K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA