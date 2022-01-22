Edirne'de 224 şişe kaçak içki ele geçirildi

EDİRNE (AA) - Edirne'de polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 224 şişe içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Talatpaşa Mahallesi'ndeki bir depoya baskın düzenledi.

Aramalarda, kaçak olduğu değerlendirilen 12 bin 185 paket cinsel içerikli ürün ile 224 şişe içki ele geçirildi.

Şüpheli H.E. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı.