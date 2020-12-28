Edirne Belediyesi, çalışanları için asgari ücreti 3.200 TL yaptı

Asgari ücret net 2.825 lira 90 kuruş olarak belirlenirken; bazı CHP'li belediyeler bu rakamı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önerisi doğrultusunda 3.100 TL olarak açıklamıştı. Edirne Belediyesi ise işçilerine 3.200 lira vereceğini duyurdu.

Milyonların merakla beklediği asgari ücret zammı açıklandı. Buna göre asgari ücret brüt 3.557 lira, net ise 2.825 lira oldu.

KILIÇDAROĞLU 3.100 TL OLMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

CHP'nin asgari ücret önerisini açıklamasının ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Asgari ücretin yoksulluk sınırının altında olması kabul edilemez. Asgari ücret ile geçimini sağlamaya çalışan yurttaşlarımızın, insani yaşam koşullarına kavuşabilmesi için asgari ücretin en az 3 bin 100 TL olması ve asgari ücretin vergiden muaf olması gerekmektedir" demişti.

CHP'Lİ BELEDİYELER ART ARDA AÇIKLAMA YAPTI

Bu ifadeler sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Adana Büyükşehir Belediyesi, Hatay Büyükşehir Belediyesi asgari ücret olarak çalışanlarına 3.100 TL vereceğini açıklamıştı.Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ise asgari ücreti 3.350 TL olarak duyurmuştu.

EDİRNE BELEDİYESİ, ASGARİ ÜCRETİ 3.200 TL OLARAK AÇIKLADI

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ise Twitter hesabından yaptığı açıklama ile verecekleri asgari ücreti şu ifadelerle duyurdu: "Edirne Belediyesi olarak 1 Ocak 2021'den itibaren işçi kardeşlerimize asgari (en düşük) ücret 3.200 TL+ 2 bayram ikramiyesi+1 Mayıs ikramiyesi+2 tane 10'ar günlük ikramiye ve fazla mesai ücreti vereceğiz"