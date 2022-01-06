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Edin Visca, Trabzonspor forması giydi

Edin Visca, Trabzonspor forması giydi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Trabzonspor'un yeni transferi Edin Visca sağlık kontrollerinin ardından bordo-mavili takımın formasını giydi.

Trabzonspor'un yeni transferi Edin Visca sağlık kontrollerinin ardından bordo-mavili takımın formasını giydi.

Bordo-mavililerin yeni transferi Edin Visca, sağlık kontrollerinin ardından Medical Park Stadyumu'na giderek Trabzonspor formasıyla poz verdi. Yeni takımında 18 numaralı formayı giyecek olana Boşnak oyuncu sağlık kontrollerinde eko ve efor testine tabi tutuldu. Çeşitli tahlillerin yanı sıra kardiyoloji, göğüs hastalıkları, genel cerrahi, ortopedi ve dahiliye taramaları yapıldı. - TRABZON

Edin Visca, Trabzonspor forması giydi

Edin Visca, Trabzonspor forması giydi

Edin Visca, Trabzonspor forması giydi

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 Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Medipol Başakşehir'den Edin Visca'nın transferini neticelendirdiklerini açıkladı.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Medipol Başakşehir'den Edin Visca'nın transferini neticelendirdiklerini açıkladı.

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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