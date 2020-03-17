Eczacılar Odası Başkanı Akın: "Maske, dezenfektan, eldiven gibi malzemelerin fahiş...
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Koronavirüs, Kayseri, Güncel

Eczacılar Odası Başkanı Akın: "Maske, dezenfektan, eldiven gibi malzemelerin fahiş...

12. Bölge Kayseri Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Nuri Akın Koronavirüs ( Covid-19 ) Acil Eylem Planı hakkında açıklamalarda bulundu.

17.03.2020 12:38 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:38
Eczacılar Odası Başkanı Akın:

12. Bölge Kayseri Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Nuri Akın Koronavirüs ( Covid-19 ) Acil Eylem Planı hakkında açıklamalarda bulundu. Akın; "Son altı ay içerisinde kullanmış olmak şartı ile raporlu ilaç kullanan hastalarımız herhangi bir sağlık merkezine gidip reçete yazdırma ihtiyacı duymadan direkt olarak 1 aylık ilaçlarını eczanelerden temin edebileceklerdir. 01 Mart 2020 tarihinden sonra bitecek olan ilaç raporları ise 30 Haziran 2020 tarihine kadar süresi uzatılmıştır. Hastalarımız bu konu ile alakalı en yakın eczaneye başvurabilirler" dedi.


Kayseri Eczacı Odası'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Nuri Akın maske, dezenfektan gibi malzemelerde görülen fahiş fiyat artışlarında eczacıların bir sorumluluğu olmadığını, halk kadar kendilerinin de olumsuz etkilendiğini belirterek; "Bilindiği üzere tüm dünyayı etkisi altına almış koronavirüsünün, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamalarla ülkemizde de görüldüğünü öğrenmiş bulunmaktayız. Vaka sayısı ülke genelinde 47'yi bulmuştur. Devletimizin, Sağlık Bakanlığımızın özverili çalışmaları tüm dünyaya örnek teşkil etmektedir. Kayseri Eczacı Odası olarak da İl Sağlık Müdürlüğümüz ile koordineli bir şekilde görüşmelerimiz devam etmektedir. Geride bıraktığımız bu süreçte bakanlığımız tarafından tüm önlemler alınmış ve bu doğrultuda çalışmalar hız kesmeden devam etmektedir. Ancak bu önlemelerin sıkı bir şekilde devam edilmesi ve uygulaması hastalığın seyri açısında elzem hale gelmiştir. Bundan dolayı halkımıza da bir sorumluluk düşmektedir. Sorumluluğun büyüğü ise sağlık sektörünün en önemli paydaşlarından biri olan biz eczacılara düşmekte olup, uzun ve meşakkatli bir eğitimden geçen eczacılar her zaman halk sağlığını ön planda tutmuştur. Özellikle son zamanlarda sıkça gündeme gelen maske, dezenfektan, eldiven, ateş ölçer gibi malzemelerin fahiş fiyatlandırılmasında eczacılarımızın hiçbir sorumluluğu yoktur. En az halkımız kadar biz eczacıların da mağdur olduğunu belirtmek isterim. Çünkü hiçbir zaman stokçuluk zihniyetiyle hareket etmediğimizden, nihai satıcının da biz olduğumuzdan dolayı piyasadaki artış direkt olarak bizleri etkilemektedir. Bu işin müsebbibi biz olmadığımızın tekrar altını çizmek istiyorum. Gerek Türk Eczacıları Birliği olarak, gerekse Kayseri Eczacı Odası olarak hem halkımız, hem de meslektaşlarımız için bir takım önlemler almış bulunmaktayız. Öncelikle olağanüstü bir durumda çalışma saatlerimiz için gerekirse 24 saat esasına göre yapılması ve gerek duyulması halinde her an gerekli değişikliklere gidilmek için hazır durumdayız. Kayseri Eczacı Odası olarak odamız üyesi eczacılarımıza konu hakkında eğitimler verilmiştir. Eczanelerimiz ile odamız web sitesi üzerinden ve SMS yolu ile sürekli güncel bilgiler paylaşılmaktadır. Eczacılarımızın maske, eldiven ve koruyucu gözlük ile hizmet vermesi ve dezenfektasyon hakkında bilgilendirmeler yapılmaktadır. Birliğimiz tarafından bilgi afişleri hazırlanmış ve odalarımıza ulaştırmaktadır. Kayseri'deki eczanelerimize bugün dağıtıma başlanacaktır. Kayseri'deki mevcut tüm belediyelerimiz ile görüşmeler gerçekleştirilmiş olup, Kayseri genelinde toplam 510 adet eczanemiz için sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemleri başlatılmıştır. Özverili çalışmalardan dolayı tüm belediyelerimize teşekkür ediyoruz. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Koronavirüsü için alınan önlemler doğrultusunda son altı ay içerisinde kullanmış olmak şartı ile raporlu ilaç kullanan hastalarımız herhangi bir sağlık merkezine gidip reçete yazdırma ihtiyacı duymadan direkt olarak 1 aylık ilaçlarını eczanelerden temin edebileceklerdir. 01 Mart 2020 tarihinden sonra bitecek olan ilaç raporları ise 30 Haziran 2020 tarihine kadar süresi uzatılmıştır. Hastalarımız bu konu ile alakalı en yakın eczaneye başvurabilirler" dedi.


Covid-19 hastalığı için en önemli tedbir panik yapmamak ve temel hijyen kurallarına uymak olduğunu belirten Akın; "Umre başta olmak üzere son 14 gün içerisinde yurtdışından gelmiş vatandaşlarımızın evlerinden çıkmamaları, ev halkı ile temas kurmamaları kişisel ve toplum sağlığı açısından oldukça elzemdir. Eczaneden alkol temini için birliğimiz tarafından Bakanlığa müracaat edilmiş geçici olarak 2 litre sınırlandırılması kalkmıştır. Birliğimize ait bir kuruluş olan Egaş üzerinden ilk etapta 15 bin litre alkol siparişi verilmiş ve eczanelerimiz talepleri karşılanması için gerekli adımlar atılmıştır. Eczacılar Bundan önce olduğu bundan sonrada kesintisiz hizmet sunmaya devam edeceklerdir. Unutmayınız ki en yakın sağlık danışmanınız eczacınızdır" ifadelerini kullandı.


Türk Eczacılar birliği Denetleme Kurulu Başkanı Oğuzhan Ulutaş da eczanelerde dezenfektan üretiminin başlaması için Bilim Kurulu'ndan onay beklendiğini kaydederek; "Dün itibariyle bize gelen son haber Sağlık Bakanlığı'nın üreticiler üzerinden gerekli talimatları verdiği, ecza depolarına gerekli arzın sağlanacağı ve eczane üzerinden hastalarımıza uygun fiyatta maske ve dezenfektan sağlanmasının programının yapıldığı ifade edildi. Aynı zamanda eczanelerde dezenfektan üretimi için Bilim Kurulu'ndan onay bekliyoruz. Eczanelerimizin standart olarak yapacağı formülasyonu Bilim Kurulu onayladıktan sonra eczacılarımız eczanelerinde dezenfektan üretimine geçecekler. Halkımızın bu ihtiyacını karşılayacaklar. Şuan onay aşamasındalar. O problemi de çözeceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.


Basın toplantısında oda yönetim kurulu, denetleme kurulu ve haysiyet divanı üyeleri de katıldı. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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