Eczacıbaşı VitrA'nın yeni hocası Ferhat Akbaş
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Eczacıbaşı VitrA'nın yeni hocası Ferhat Akbaş

Eczacıbaşı VitrA'nın yeni hocası Ferhat Akbaş
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gelecek sezon hazırlıklarına başlayan Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı VitrA, takımın başına genç antrenör Ferhat Akbaş'ı getirdi.

Gelecek sezon hazırlıklarına başlayan Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı VitrA, takımın başına genç antrenör Ferhat Akbaş'ı getirdi. Geçtiğimiz sezon Polonya'nın Chemik Police takımını yöneten ve lig şampiyonluğu ile sezonu tamamlayan Akbaş, önümüzdeki sezondan itibaren turuncu beyazlıları çalıştıracak.

Transferle ilgili görüşlerini dile getiren Akbaş, "Eczacıbaşı Spor Kulübü, Türk voleybol tarihine damga vurmuş, tüm dünyanın örnek aldığı, Türkiye'nin en büyük voleybol kulübü. Yıllar sonra ülkeme dönüşümü böyle bir çatı altında yaptığım için çok mutluyum. Bu köklü kulübün kupalarla dolu tarihini, dinamik bir yapılanma ve enerji dolu bir yaklaşımla daha da parlak bir geleceğe dönüştürmek için el ele vereceğiz. Eczacıbaşı Spor Kulübünün müzesine yeni şampiyonluklar ve kupalar kazandırmak için çok çalışacağız" ifadelerini kullandı.


Eczacıbaşı VitrA'nın yeni hocası Ferhat Akbaş
Eczacıbaşı VitrA'nın yeni hocası Ferhat Akbaş

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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