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Türkiye Bilişim Vakfı, Eczacıbaşı Topluluğu, Ekonomi

Eczacıbaşı, TBV, Netmarble - Çocuklara oyunla hijyen eğitimi

Eczacıbaşı Topluluğu, Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) ve Netmarble tarafından başlatılan "Oyna Öğren" oyun fikri yarışmasının kazananları belli oldu.

20.04.2020 12:36 | Son Güncelleme: 20.04.2020 12:36
Eczacıbaşı, TBV, Netmarble - Çocuklara oyunla hijyen eğitimi

Eczacıbaşı Topluluğu, Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) ve Netmarble tarafından başlatılan "Oyna Öğren" oyun fikri yarışmasının kazananları belli oldu. Gelecek nesillere oyunla hijyen bilinci aşılamayı amaçlayan yarışmada üç oyun fikri 40'ar bin TL nakit geliştirme desteği, mentorluk ve yatırım görüşmesi yapmaya hak kazanırken, üç oyun fikri ise oyunların uygulamaya geçiş sürecinde mentorluk alacak.

Çocuk ve gençlerin temel hijyen kurallarını eğlenerek öğrenmesini sağlayacak dijital oyun fikri olan herkesin katılabildiği yarışmada, "Havalı Koşucular Şehri" adlı oyunuyla Baki Şahin Yimenicioğlu, "Diş Adam Şeker Diyarında" adlı oyunuyla Muzaffer Mert Aksu ve "Okul Öncesi Hijyen" adlı oyunuyla UrhobA da, para ödülünün yanı sıra mentorluk ve yatırım görüşmesi yapmaya hak kazandı.

"Benim Kreşim" adlı oyunuyla EA Games, "Hijyen Okulu" adlı oyunuyla DiTale Games ve "Washigo" adlı oyunuyla Fatma Betül Güreş ise oyun fikirlerinin uygulamaya dönüşmesi süresince mentorluk alma hakkına sahip oldu."Oyna Öğren" oyun fikri yarışması, hijyen eğitiminin dijital dünya ve oyun teknolojileri ile yeniden oluşturulması ve böylelikle bireylerin temel hijyen kurallarını eğlenerek öğrenmesi amacıyla başlatıldı.Yarışmaya toplam 30 oyun fikri başvuru yaparken, projeler yaratıcılık, özgünlük, hijyengereksinimlerine dair doğru ve güvenilir bilgiler içermesi, oyunla kazanılan becerilerin hayata uygulanabilirliği, ulaşılabilirlik ve interaktivite gibi kriterlere göre değerlendirildi. Detaylı bilgi için: www.oynaogren.com"Oyna Öğren" yarışmasında para ödülü, mentorluk ve yatırım görüşmesi kazanan oyun fikirleri:  "Havalı Koşucular Şehri" Baki Şahin Yimenicioğlu - Sonsuz koşu oyunu temalı oyunda oyuncular "Havalı Koşucular Şehri" isimli bir diyarda yaşayan karakter ile koşu turlarına çıkar ve yorulunca evde vakit geçirir. Karakter "hijyen", "açlık" ve "eğlence" olmak üzere üç temel ihtiyaç barına sahiptir."Diş Adam Şeker Diyarında" Muzaffer Mert Aksu - Diş şeklindeki kahraman ile çıkılan yolculukta hedef Peri Diyarına ulaşmak. Her yolculuk öncesi adadaki yiyeceklerden yolculuğa yetecek kadar altın toplamak gerekiyor. Yiyecekler yenildiğinde karakter sararıyor ve yavaşlıyor. Bu yüzden karakterimizin sık sık fırçalanarak temizlenmesi gerekiyor."Okul Öncesi Hijyen" UrhobA - 3-5 yaş grubuna hitap eden oyun birden fazla mini oyundan oluşuyor. Mini oyunlar görsel hafızayı tetiklemeyi ve hem öğretip hem eğlendirerek hijyen eğitimini çocuğun hafızasında kalıcı bir yer edinerek vermeyi amaçlıyor. "Oyna Öğren" yarışmasında mentorluk imkanı kazanan oyun fikirleri: "Benim Kreşim" EA Games - Benim Kreşim beş yaşından küçük çocuklara okul öncesi hijyen eğitimi ve okul bilinci kazandırma amaçlı eğitsel bir oyun. Oyunun belli bölümlerinde tırnak kesme, diş fırçalama, el yıkama gibi temel hijyen alışkanlıklarının nasıl uygulanması gerektiği öğretiliyor. "Hijyen Okulu" DiTale Games - Her kullanıcıya özgünleştirebileceği bir karakter (avatar) veriliyor. Amaç kullanıcının avatarını kişileştirmesi ve bunu yaparken de hijyen kurallarına dair bilgi edinmesi.

"Washigo" Fatma Betül Güreş - Oyunda bir ninja "Washigo" savunma sanatını kullanarak kendini mikroplu ve bakterili dış dünyadan koruyor. Washigo savunma sanatı ise hijyen ögeleri üzerine kurgulanıyor. (Fotoğraflı)


Kaynak: DHA

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