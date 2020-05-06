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"ECB Almanya mahkemesi kararını not etti"

06.05.2020 12:23 | Son Güncelleme: 06.05.2020 12:23

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi, ECB'nin, "Almanya Federal Anayasa Mahkemesi'nin kamu varlıkları alım programına (PSPP) ilişkin kararını not ettiğini açıkladı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi, ECB'nin, "Almanya Federal Anayasa Mahkemesi'nin kamu varlıkları alım programına (PSPP) ilişkin kararını not ettiğini açıkladı.

Anayasa Mahkemesi'nin ECB'nin varlık alım programı ile yetkilerini  aştığı yönündeki kararını değerlendiren ECB Yönetim Konseyi'nin açıklamasında, "ECB, Almanya Federal Anayasa Mahkemesi'nin PSPP'ye ilişkin kararını not etti" denildi.

PSPP'nin yasal olduğu konusunda daha önce Avrupa Adalet Divanı'nın aldığı kararın anımsatıldığı açıklamada, "Yönetim Konseyi, enflasyonun orta vadeli hedef ile  tutarlı seviyelere yükselmesini sağlama görevi çerçevesinde gereken  her şeyi yapmaya tamamen bağlı" denildi.

Almanya Anayasa Mahkemesi'nin ECB'nin PSPP'nin Almanya Anayasası'na kısmen aykırı olduğu yönündeki kararın değerlendirmek için toplanan ECB Yönetim Konseyi'nin açıklamasında, enflasyonu hedeflenen düzeylere geri getirme görevini yerine getirmek için gereken her şeyi yapma taahhütüne bağlı olduğu da vurgulandı.


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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