Ebru Dildar Edin yeni dönemde de SKD Başkanı oldu

Ebru Dildar Edin, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği'nin (SKD Türkiye) yeni dönemde de Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

Ebru Dildar Edin, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği'nin (SKD Türkiye) yeni dönemde de Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

Göreve ikinci kere seçilmesinin ardından, SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin, "Geçtiğimiz dönemde SKD Türkiye olarak gerçekleştirdiğimiz projelere değerli üyelerimizin verdiği katkılar, iş dünyasının sürdürülebilirlik konusunu ne kadar önemsediğini gösteriyor. Hem ülkemizin hem de dünyamızın daha sağlıklı bir geleceğe taşınması adına bu vizyon oldukça umut ve cesaret verici" dedi ve ekledi:

"İş dünyası için Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını iş yapış biçimlerine entegre etmek ve Paris Anlaşmasının koşullarını yerine getirmek kaçınılmaz hale geldi. Pandeminin etkilerinden bir tanesi de birçok hükümet, kamu ve özel sektör temsilcisinin işbirliği kurarak ekonomik kalkınma planlarını 'Yeşil İyileşme' üzerine kurgulamaya başlaması oldu."Geçtiğimiz günlerde çatı örgütümüz WBCSD 'Vizyon 2050: Dönüşüm Zamanı' çalışmasını lanse etti. WBCSD, küresel ekonomik sistemin, artık yalnızca finansal performansa dayalı değil, insanlar ve gezegen üzerinde yaratılan etkinin de dikkate alınarak değerlendirildiği bir sisteme geçiş yapılması gerektiğini, çünkü yalnızca finansal başarıya odaklanmanın gezegenimizde sürdürülemez sonuçlar ortaya çıkmasına neden olduğunu savunuyor. Dönüşüm için iş dünyası, kamu ve tüketici iş birliği ile aksiyon alınması gerektiğini ortaya koyuyor."Çatı örgütümüzün bu vizyonu SKD Türkiye olarak, 2021 yılı ana stratejimiz olan, 'Yeşil Dönüşüm' prensipleri doğrultusunda yeni iş birlikleri ve yeni dijital araçlar ile öncü rol edinme hedefimizi pekiştirir nitelikte."SKD Türkiye 2021 – 2024 Dönemi Yönetim Kurulu Asil Üyeleri: Ebru Dildar Edin (GarantiBBVA), R. Ediz Günsel (PwC), Aynur Duygu Yılmaz (Sütaş), Ece Börü (TSKB), Can Çaka (Anadolu Efes), Çağlar Göğüş (Doğan Holding), Barış Kökoğlu (Borusan Holding), Hakan Timur (H.Ö.Sabancı Holding), Gökhan Sarı (McKinsey), Ahmet Erdem (Shell Türkiye), A. Aybala Şimşek (Şekerbank), Mete Buyurgan (Ülker)SKD Türkiye 2021 – 2024 Dönemi Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri: Volkan Ural (Kibar Holding), Devrim Çubukçu (Eczacıbaşı Holding), Ayça Turgay (P&G), Ebru Şenel Erim (Unilever) Oğuzcan Bülbül (Abdi İbrahim), Satı Balcı (Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası). (Fotoğraflı)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı