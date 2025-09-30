Ebru Baki TV100'de neden yok, ayrıldı mı?

Ebru Baki neden yok? TV100 ekranlarının sevilen yüzlerinden biri olan Ebru Baki, Para Manşet programı ile izleyiciler tarafından ilgiyle takip ediliyordu. Ancak son günlerde ekranlarda yer almaması dikkat çekti ve merak konusu oldu.

EBRU BAKİ HANGİ KANALDA, NEREDE?

Ebru Baki, TV100 ekranlarında hafta içi her gün izleyicilerin karşısına çıkıyordu. Sabah saatlerinde yayınlanan Para Manşet programıyla ekonomi gündemini değerlendiren Baki, uzun süredir 09.30'da başlayan programıyla tanınıyordu. İzleyicilerin günlük rutinlerinde yer edinen program, ekonomi ve finans haberleriyle dikkat çekmekteydi.

Son günlerde ise Baki'nin programının yayın saatinde değişiklik yapıldığı kaydedildi. Buna göre Para Manşet'in artık 11.00'de yayınlandığı öğrenildi. Saat değişikliği nedeniyle birçok izleyici Baki'yi alışık oldukları saat diliminde göremedi ve bu durum akıllarda soru işareti oluşturdu.

EBRU BAKİ TV100'DEN AYRILDI MI, NEDEN YOK?

Ebru Baki'nin TV100 ekranlarından tamamen ayrıldığına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Yalnızca program saatinde yapılan değişiklik dikkat çekti. Yayının sabah 09.30'dan 11.00'e alınması nedeniyle sabah 09.30'da Ebru Baki'yi göremeyen izleyicilerin aklına Ebru Bak T100'den ayrıldı mı sorusunu getirdi. Bu nedenle sosyal medyada ve izleyici yorumlarında Baki'nin programda neden olmadığına dair sorular gündeme geldi.