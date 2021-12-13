Ebrar Karakurt'tan İtalya'da alem gecesi! Eğlencenin dibine vurdular
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor
İtalya'nın Novara takımında forma giyen Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, dostlarıyla felekten gece çaldı. Milli voleybolcu ve arkadaşları, Türküler eşliğinde çiğ köfte yoğurdu.
2021 yılında en çok konuşulan isimler arasında zirvede yer alan Ebrar Karakurt'un sosyal medya paylaşımları yine olay oldu.
HER KÜLTÜRÜ YAŞIYOR
Geçtiğimiz günlerde 'Ya ben anlatamadum' şarkısıyla Karadeniz gecesi yaşayan Ebrar Karakurt, bu kez farklı bir kültürle eğlence yaptı.
ÇİĞ KÖFTELİ GECE
Ebrar Karakurt, İtalya'daki dostlarıyla felekten bir gece geçirdi. Türküler eşliğinde çiğ köfte yoğurdular, o anları da sosyal medyadan paylaştılar.
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