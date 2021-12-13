Ebrar Karakurt'tan İtalya'da alem gecesi! Eğlencenin dibine vurdular - Haberler Spor
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Ebrar Karakurt'tan İtalya'da alem gecesi! Eğlencenin dibine vurdular

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

İtalya'nın Novara takımında forma giyen Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, dostlarıyla felekten gece çaldı. Milli voleybolcu ve arkadaşları, Türküler eşliğinde çiğ köfte yoğurdu.

2021 yılında en çok konuşulan isimler arasında zirvede yer alan Ebrar Karakurt'un sosyal medya paylaşımları yine olay oldu.

Ebrar Karakurt'tan İtalya'da sıra gecesi! Türküler eşliğinde çiğ köfte yoğurdular

HER KÜLTÜRÜ YAŞIYOR

Geçtiğimiz günlerde 'Ya ben anlatamadum' şarkısıyla Karadeniz gecesi yaşayan Ebrar Karakurt, bu kez farklı bir kültürle eğlence yaptı.

Ebrar Karakurt'tan İtalya'da sıra gecesi! Türküler eşliğinde çiğ köfte yoğurdular

ÇİĞ KÖFTELİ GECE

Ebrar Karakurt, İtalya'daki dostlarıyla felekten bir gece geçirdi. Türküler eşliğinde çiğ köfte yoğurdular, o anları da sosyal medyadan paylaştılar.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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Haberler.com - Spor Haberleri

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