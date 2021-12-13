Ebrar Karakurt'tan İtalya'da alem gecesi! Eğlencenin dibine vurdular

2021 yılında en çok konuşulan isimler arasında zirvede yer alan Ebrar Karakurt'un sosyal medya paylaşımları yine olay oldu.

HER KÜLTÜRÜ YAŞIYOR

Geçtiğimiz günlerde 'Ya ben anlatamadum' şarkısıyla Karadeniz gecesi yaşayan Ebrar Karakurt, bu kez farklı bir kültürle eğlence yaptı.

ÇİĞ KÖFTELİ GECE

Ebrar Karakurt, İtalya'daki dostlarıyla felekten bir gece geçirdi. Türküler eşliğinde çiğ köfte yoğurdular, o anları da sosyal medyadan paylaştılar.

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