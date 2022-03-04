Ebrar Karakurt'tan ayrılan İmge'ye skandal mesaj! Sosyal medyadan ifşa etti

Ebrar Karakurt, Mayıs 2021'de İtalya Kadınlar Voleybol Ligi takımlarından Igor Gorgonzola Novara'ya transfer olmuş ve 2 yıllık sözleşme imzalamıştı. Uzun süredir İmge adındaki kız arkadaşı ile mutlu bir birliktelik yaşayan Ebrar Karakurt'un geçtiğimiz haftalarda sevgilisinden ayrıldığı iddia edilmişti.

GÖNDERME YAPTI

Ebrar Karakurt eski aşkına yaptığı şarkılı göndermeyle şaşırtmıştı. Milli voleybolcu, Instagram hesabından Oğuzhan Uğur'un 'Biyolojik Unsur' şarkısını paylaşarak, "Daha iyisini bulacakmışsın! B.k bulursun" sözleri eşliğinde el hareketi yapmıştı.

İMGE'YE OLAY MESAJ

Tüm bu gelişmeler yaşanırken İmge, kendisine gelen hakaret dolu mesajı paylaştı. Gelen mesajda Ebrar Karakurt'un hayranı olduğu anlaşılan bir kişi, "Geber inşallah! Dava etme beni ne olur. Param yok. Benim dualarım tuttu bu arada. Ondan ayrıldınız. Bu bilgiyi al g... şimdi. Bırakıyorum seni takibi o... karı" mesajını ifşa etti.

İmge paylaşımına "Bu şekilde yüzlerce mesaj alıyorum. Bir şey söylemediğim sürece de susmayacaksınız sanırım. Derdinizi mahkemede anlatırsınız" notunu düştü.

EBRAR KARAKURT KİMDİR?

17 Ocak 2000'de dünyaya gelen Ebrar Karakurt, Türk milli voleybolcudur. Pasör çaprazı olarak oynayan Karakurt'un boyu 1.96'dır. Voleybola 12 yaşında VakıfBank Spor Kulübü'nde başlayan Karakurt, VakıfBank formasıyla iki sene üst üste hem yıldızlar hem de gençler kategorisinde Türkiye şampiyonluğu yaşadı.

2000 doğumlu smaçör, geçtiğimiz sezon A Takım ile birlikte antrenmanlara çıktı ve zaman zaman forma giyme şansı buldu. U23 Milli Takımı'yla Dünya Şampiyonu olan Ebrar Karakurt, U18 Milli Takımı'yla mücadele ettiği Dünya Şampiyonası'nda 'En İyi Smaçör' ödülünün sahibi oldu.

2018 yılında VakıfBank A Takımı'na yükselen Karakurt 1 Kulüpler Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu ve 1 Türkiye Ligi Şampiyonluğu yaşadı.