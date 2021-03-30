E5 Karayolu'nda şüpheli ölüm
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E5 Karayolu'nda şüpheli ölüm

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

E5 Karayolu üzeri Edirnekapı Metrobüs durağı yakınında vatandaşlar, yerde yatan ve kafasından yara almış birisini gördü.

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Polis seyyar satıcı kadını kamyonetin arkasında metrelerce sürükledi, çevredekiler "Daha hızlı" diye tempo tuttu

E5 Karayolu üzeri Edirnekapı Metrobüs durağı yakınında vatandaşlar, yerde yatan ve kafasından yara almış birisini gördü. Sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelerine rağmen şahıs hayatını kaybederken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, saat 23.00 sıralarında E5 Karayolu üzeri Edirnekapı Metrobüs durağı yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E5 Karayolunda seyir halinde olan sürücüler yerde hareketsiz şekilde yatan ve kafasından yara almış birisini gördü. Yerde yaralı olarak yatan kişiyi gören sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Kalp masajı yapılan yaralı vatandaş daha sonra ambulansa konuldu. Sağlık ekiplerinin ambulans içerisinde yaptığı tüm müdahalelere rağmen yaralı vatandaş hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

E5 Karayolu üzerinde gerçekleşen şüpheli ölüm sonrası hayatını kaybeden kişinin üzerinden herhangi bir kimlik çıkmadı. Polis ekipleri, olayın intihar mı yoksa üst geçitten düşme sonucu gerçekleştirdiğini araştırıyor.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL

E5 Karayolu'nda şüpheli ölüm
E5 Karayolu'nda şüpheli ölüm
E5 Karayolu'nda şüpheli ölüm
E5 Karayolu'nda şüpheli ölüm

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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