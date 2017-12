E. Yeni Malatyaspor Başkanı Gevrek'ten İlk Yarı Değerlendirmesi

E.Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, kadro dışı cezası alan Yalçın Ayhan'ın devre arası kampına katılacağını belirterek, "Bu durumlar dünyanın her yerinde olan şeyler. Sonra affedersin bunlar da olan şeylerdir. Nasıl kadro dışı bırakırsan oyuncu senindir, tekrar kadroya çağırabilirsin" dedi.



İlk yarının değerlendirmesini yapan Adil Gevrek, transferi tek başına yaptığı yönündeki iddiaları da yalanlayarak, konuya açıklık getirdi.



"Yalçın Ayhan çok iyi bir oyuncu ve bize çok katkısı oldu"



Yalçın Ayhan ile devre arası kampında tekrar oturup konuşacaklarını belirten Gevrek, "Yalçın Ayhan bizim oyuncumuz. Kulübün bazı kriterleri ve kuralları var. Bazen bu kriterler kulüp olarak her şeyin üzerindedir. Şahsa değil, kuruma konmuş kurallardır bunlar. Yalçın Ayhan için böyle bir karar alınması gerekiyordu. Bizim tarafımızdan yapılan istişareler sonucunda verilen karar doğrultusunda kadro dışı bırakılması gerekiyordu. Bu durumlar dünyanın her yerinde olan şeyler. Sonra affedersin bunlar da olan şeylerdir. Nasıl kadro dışı bırakırsan oyuncu senindir tekrar kadroya çağırabilirsin. Tabii biz Yalçın Ayhan ile görüştük. Neden kadro dışı bıraktığımızı ve eksikliklerini dile getirdik. Yalçın Ayhan çok iyi bir oyuncu ve bize çok katkısı oldu. Kendisinin karakteriyle alakalı da bir sorunumuz yok. Oyunu ve takımı sahiplenen birisi lakin hırsından veya başka sebeplerden dolayı mutlaka hata yapabilir. Böyle davranışların kulübün çıkarlarına ve menfaatine uymadığını söyledik. Kulüp bizim, Yalçın Ayhan da bizim oyuncumuz. Kampa kadar izin verdik. Kafasını toparladıktan sonra tekrar bir araya gelip konuşacağız" ifadelerini kullandı.



"Tabii ki son kararı kulüp başkanı olarak ben veriyorum"



Gevrek, transferi tek başına yaptığı yönündeki eleştirileri de yanıtlayarak, şunları söyledi:



"Bizim beklentilerimizin altında kalan oyuncular var. Hak eden formasıyla sahada ter dökecek. Geçen seneden aktif oynayan futbolcularımız var. Onlara haksızlık edemeyiz. Sırası gelen oynuyor. Bu yapılan eleştiriler iyi niyetli değil. Bunların başka bir dertleri var ya da bu işi bilmiyorlar. İlk defa Süper Lig'e çıkmış olmanın da ufak tefek hataları olabileceği kanaatindeyim. Transferleri tek başıma yaptığıma dair bir başlık atıldı. Haberin içeriği farklıydı. Halkımız başlıklara önem veriyor. Habercilik açısından atılan bu başlık yanlış, izlenen yol yanlış diye düşünüyorum. Benim dediğim ise şuydu; transferler teknik heyetimiz, sportif direktörümüz, hocamız ve komite üyeleriyle beraber istişareler yapılarak doğru isimlerin bulunması sonucu son kararı ben veririm. Yani demek istediğim, arkadaşların istişarelerine uyarak karar veriyorum. İstişarede bereket vardır. Tabii ki son kararı kulüp başkanı olarak ben veriyorum."



"Bizimle beraber yükseleceğine inanıyorum"



Son olarak Teknik Direktör Erol Bulut'un performansıyla ilgili konuşan Gevrek, "Erol Bulut, genç bir hoca ve ilk deneyimlerini bizimle kazanıyor. İlk defa Süper Lig'de hocalık yapıyor. Ben Erol hocaya güveniyorum, inanıyorum. Şu anki performansından memnunuz. Alt yapısı hakikaten iyi bir hocamız. Her hoca mutlaka bir yerden başlayacak. Bu noktada Erol Bulut'un Malatya'da olmasıyla beraber takımımızda başarılı olacağına inanıyorum. Zaten bunu da şu an performansıyla gösteriyor. Daha da üzerine koyarak bizimle beraber yükseleceğine inanıyorum" diye konuştu.