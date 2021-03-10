Düzcespor ikinci başkanı Korkmaz'dan Özdemir'e ziyaret

DÜZCE(İHA) –3 lig'de mücadele eden Düzcespor ikinci Başkanı Zekeriya Korkmaz, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti.

DÜZCE(İHA) –3 lig'de mücadele eden Düzcespor ikinci Başkanı Zekeriya Korkmaz, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti. Korkmaz, Özdemir'e Düzcespor forması hediye etti.

Düzcespor ikinci başkanı Korkmaz, Düzcespor Eski başkanlarından Ahmet Kurtuluş ve beraberinde ki heyet ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret ederek istişare toplantısı gerçekleştirdi. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette Korkmaz, Düzcespor kulübü hakkında bilgiler verildi.

Ziyaretin sonunda ise Zekeriya Korkmaz, TFF Başkanı Nihat Özdemir'e teşekkür plaketi ve Düzcespor forması hediye etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı