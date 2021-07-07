Düzceli 33 güreşçi Kırkpınar'da boy gösterecek
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Düzceli 33 güreşçi Kırkpınar'da boy gösterecek

Düzceli 33 güreşçi Kırkpınar'da boy gösterecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Düzce Belediyesi 1881 Güreş İhtisas Kulübü güreşçileri bu yıl 660. kez düzenlenen Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşlerine çeşitli kategorilerde toplam 33 güreşçi ile katılacak.

Düzce Belediyesi 1881 Güreş İhtisas Kulübü güreşçileri bu yıl 660. kez düzenlenen Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşlerine çeşitli kategorilerde toplam 33 güreşçi ile katılacak. Güreş kafilesi, Kırkpınar güreşlerinin yapılacağı Edirne'ye dualarla uğurlandı.

Bu yıl 660.'sı düzenlenecek olan Tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşlerine Düzce Belediyesi 1881 Güreş İhtisas Kulübü 33 sporcu ve 4 antrenör ile katılım sağlayacak.

Antrenörler İsmet Özmetin, İsmail Ünal, Ufuk Yüksel Koçak ve Zülfikar Çakır nezaretinde yola çıkmadan son antrenmanlarını gerçekleştirdi. Güreşçiler, kulüp binasında son antrenmanlarını yapmalarının ardından Düzce Belediyesi ana binaya gelerek Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli ile bir araya geldi. Gösterişli'nin de başarılar dilediği sporcular dualarla Kırkpınar'a uğurlandı.

Güreş İl Temsilcisi Ramazan Topal'ın da güreşçilere eşlik edeceği Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde sporcularımız Minik bir boy, Minik iki boy, Teşvik bir boy, Teşvik iki boy, Tozkoparan boyu, Ayak boyu, Deste küçük boy, Deste orta boy, Deste büyük boy, Küçük orta küçük boy, Küçük orta büyük boy, Büyük orta, Baş altı ve Baş kategorilerinde boy gösterecek. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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