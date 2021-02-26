Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

26.02.2021 15:17 | Son Güncelleme: 26.02.2021 15:20
Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Düzce'de "uyuşturucu madde ticareti" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Düzce'de "uyuşturucu madde ticareti" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Ekiplerce yakalanan 2 zanlının üst aramasında ve ikametgahlarında uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Zanlılardan uyuşturucu aldıkları tespit edilen 5 kişi hakkında "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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