Düzce'de TEM'de 2 ayrı zincirleme kaza: 25 araç hasar gördü
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Düzce'de TEM'de 2 ayrı zincirleme kaza: 25 araç hasar gördü

DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde, TEM otoyolunda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen 2 ayrı zincirleme kazada 25 araç hasar gördü.

Düzce'de TEM'de 2 ayrı zincirleme kaza: 25 araç hasar gördü
02.06.2020 10:27 | Son Güncelleme: 02.06.2020 10:30

DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde, TEM otoyolunda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen 2 ayrı zincirleme kazada 25 araç hasar gördü.

Kazalar sabah saatlerinde TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. Gümüşova rampaları bitiminde yaşanan ilk zincirleme kazada Ankara yönüne giden bir araç yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaza yaptı. Ardından da kaza yapan aracın arkasındaki 15 araç birbirine girdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri hasar gören araçları kaldırmaya çalışırken, bu kez yine Gümüşova rampaları başlangıcında 10 aracın karıştığı zincirleme kaza  ihbarı geldi. Buraya da Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekiplerinden destek çağırıldı. Kaza nedeniyle TEM otoyolu Ankara yönü yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kaldı. Araçlar çekicilerle kaldırdıktan sonra trafik normale döndü. Yaşanan kazalarda yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Kazaya karışan bir sürücü, "Benim önümde kaza oldu. Ben durunca arkadan gelenler bana çarptı. Bana kimin çarptığını anlamadım. 10 araç birbirine girdi" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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