Düzce'de çiftçilere 10 bin civciv dağıtıldı Düzce Ziraat Odası Başkanlığı, çiftçilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında tedbirlerden olumsuz etkilenmemesi amacıyla 10 bin civciv dağıttı.

Düzce Ziraat Odası Başkanlığı, çiftçilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında tedbirlerden olumsuz etkilenmemesi amacıyla 10 bin civciv dağıttı. Ankara Tavuk Araştırma Enstitüsünden getirilen 10 bin civciv, oda başkanlığı önünde çiftçilere ve isteyen vatandaşlara dağıtıldı. Civcivlerden alan vatandaşlar, projeyi memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Düzce Ziraat Odası Başkanı Ramazan Öztürk ise projelerle vatandaşın yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti. Kaynak: AA