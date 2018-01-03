Düzbağ Projesi İçin "Gaziantep'ten Berlin'e Kadar Boru Döşendi"

Düzbağ projesi için "Gaziantep'ten Berlin'e kadar boru döşendi"



GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, DSİ Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülen "Düzbağ İçme Suyu Projesi"ne ilişkin basın toplantısı düzenlendi. GASKİ Genel Müdürü Sönmezler, içme suyu için Gaziantep'ten Berlin'e ulaşacak kadar boru döşediklerini söyledi.

Türkiye'nin en büyük 2. içmesuyu projesi olan "Düzbağ İçme Suyu Projesi"nin bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda Düzbağ projesinin geldiği son nokta hakkında bilgi veren Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, 3 bin 339 kilometre boru döşediklerini ve bu mesafenin buradan Berlin'e kadar olduğunu söyledi.

"25 Aralık'a projemiz bitecek"

Şahin, Düzbağ projesinin 25 Aralık Gaziantep'in kurtuluşu tarihine yetiştireceklerini belirterek, "Eğer su yönetiminde başarısız olsaydık, diğer projelerdeki başarılarımızın bir anlamı olmayacaktı. Cumhuriyet tarihi boyunca 5 bin 600 kilometre boyu döşenmiş. Biz 3,5 yılda buna 3 bin 600 kilometre ilave yaptık. Bu kayıp kaçağın yüzde 55'lerden yüzde 40'lara düşürülmesini sağladı. Zaten olmayan suyun yarısını kente gelmeden yolda kaybediyorduk. Şubat ayındaki faturalarında halkımızın cebine bunun sonucunu yüzde 15 oranında indirim olarak yansıtmış olacağız. Halkımızın cebini yüzde 15 oranda rahatlamış olacağız. Hem daha ucuz hem daha kaliteli su açısından hem de uzun vadeli sürdürülebilir kalkınmada çok önemli olan bu çalışmayı 2018'de tamamlamış olacağız. Suyu getirmek için dağların nasıl delindiğini, tünelin nasıl açıldığını, bu çalışmaların ne kadar kısa sürede tamamlandığını gösteren tam bir mühendislik harikası var. Projenin en önemli ayaklarından olan tünelin 9 ay gibi kısa sürede yüzde 60'ı tamamlandı. Gaziantep'in kurtuluş günü olan 25 Aralık'ta bu kaynak suyunu, Fırat'a akıp giden suyu Gaziantep'e çevireceğiz" dedi.

"Gaziantep'ten Berlin'e ulaşacak kadar boru döşendi"

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler ise, buradan Berlin'e ulaşabilecek kadar boru döşediklerini belirterek, 3 bin 339 kilometre boru döşedik bu mesafe buradan Berlin'e uzanacak kadar mesafededir. Gaziantep'e su getirmek için 2017 yılında 115 milyon lira elektriğe harcadık. Bütçemizin 3'te birini sürekli elektriğe harcıyoruz. Proje bittiğinde elektriğe yaptığımız maliyetlerimiz aşağıya inecek"diye konuştu.

Toplantının ardından Şahin ile beraberindekilerle proje için yapılan tüneli yerinde inceledi.