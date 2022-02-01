Turkcell Superonline'dan duvarları ortadan kaldıran fiber internet kampanyası

Turkcell Superonline, kullanıcı taleplerine en hızlı şekilde cevap verebilmek adına yenilikçi kampanyalara imza atmaya devam ediyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Sabit internet alanındaki yüksek hız gereksinimlerinin yanı sıra ev içindeki internetin kapsama alanına da öncelik veren Turkcell Superonline, yeni nesil Wi-Fi 6 modemlerle birlikte 100 Mbps hızındaki fiber interneti, 24 ay taahhüt sözüne ilk 12 ay 160 TL'ye kullanıcılara ulaştırıyor. Ayrıca Wi-Fi 6 modem de kampanya fiyatının içerisinde yer alıyor. Yüksek hızlı fiber internet, yeni nesil Wi-Fi 6 modem teknolojisiyle ev içinde duvar kaynaklı engelleri aşarak kullanıcılar için daha geniş kapsama alanı sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, fiber teknolojisinin sunduğu hızlı internetin, artık elektrik ve su gibi temel bir ihtiyaca dönüştüğünü kaydetti.

Ergenekon, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Günümüzün vazgeçilmezi haline gelen evden çalışma ve uzaktan eğitime olan eğilimin artmasıyla, ev interneti tercihinde hızla birlikte 'kapsama alanı' da önemli bir unsur haline geldi. İşte bu yüzden biz de Türkiye'nin dört bir yanını fiber ağlarla örmek için 15 yıldır fibere yatırım yapan bir şirket olmanın yanı sıra sunduğumuz fark yaratan kampanyalar aracılığıyla da müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırmayı sürdürüyoruz. 'Duvarları ortadan kaldıran teknoloji' olarak adlandırdığımız yeni nesil Wi-Fi 6 modem teknolojisiyle ışık hızındaki fiber interneti, daha güçlü kapsama alanıyla birlikte sunan ilk internet servis sağlayıcısı olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu sayede fiber internet gücümüzü teknolojik yeniliklerle birleştirerek Turkcell Superonline farkını bir kez daha ortaya koyuyoruz. Önümüzdeki dönemde de dijital Türkiye hedefimiz doğrultusunda, tüm kullanıcı taleplerini analiz ederek ışık hızındaki fiber interneti yepyeni fırsatlarla evlere taşımayı sürdüreceğiz."

Yeni nesil teknolojilere yatırım yaparak gerçek fiberi evlere kadar ulaştıran Turkcell Superonline, ev içindeki kapsamayı artırmak için 2020 yılında Türkiye'de ilk kez Wi-Fi 6 teknolojisini sunmaya başlamıştı. Ev içinde Wi-Fi bağlantısını güçlendiren Wi-Fi 6 teknolojisinin sağladığı sabit internet bağlantısı, evin her yerine taşınarak mevcut teknolojilere göre daha fazla kapsama alanı sunuyor. Böylece duvarlardan kaynaklanan kapsama sorunu da çözülüyor. Bireysel fiber kullanan Turkcell Superonline müşterileri, modem içerisinde bulunan bulut tabanlı yapay zeka çözümüyle Wi-Fi ağlarına daha verimli ve düşük gecikme süreleriyle bağlanabiliyor.