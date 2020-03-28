SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Spor ›› Dusko Tosic: Çin'de gördüklerim inanılmazdı, dünyanın sonu gibiydi - Spor
Çin Halk Cumhuriyeti, Dusko Tosiç, Guangzhou, Beşiktaş, Spor

Dusko Tosic: Çin'de gördüklerim inanılmazdı, dünyanın sonu gibiydi

Beşiktaş'ın eski oyuncusu Dusko Tosic, Çin'de yaşadıklarını anlattı. Sırp oyuncu, "Guangzhou'daki evimden havalimanına giderken gördüklerim inanılmazdı. Adeta dünyanın sonu gibiydi" dedi.

28.03.2020 14:54 | Son Güncelleme: 28.03.2020 14:52
Dusko Tosic: Çin'de gördüklerim inanılmazdı, dünyanın sonu gibiydi

Beşiktaş formasını 2015-2018 sezonları arasında başarıyla giyip 2 kupa kazanmasının ardından Çin Halk Cumhuriyeti'nin yolunu tutan Dusko Tosic, koronavirüs sebebiyle yaşadıklarını Fanatik'e anlattı. İşte Dusko Tosic'in sözleri:

"Çin Ligi'nde sezonun bitmesinin ardından 1 aylığına ülkem Sırbistan'a gittim. Sonrasında Dubai'de bir süre tatil yapıp Çin'e döndüm. Çin yeni yılının kutlandığı dönemde, Ocak ayının son haftasında Dubai'den Guangzhou'ya gelmiştim. Ülkedeki koronavirüs salgınından bilgimiz vardı. Dikkatli olmaya çalışıyorduk. Çalışmalara başladığımın ilk günü idmandan sonra teknik direktörümüz yanıma geldi ve bana, 'Antrenmanını bitirdikten sonra oyalanmadan hemen evine geri dön' dedi. Ben de buna uydum. Bana, bir süre Guangzhou'daki evimde beklemem söylendi. Ardından, 'Virüs sebebiyle çalışmalar askıya alındı. Tüm yabancı oyuncular, ülkelerine geri dönebilir' bilgisi verildi. Sonrasında ben de hemen menajerimi aradım. O süreçte Çin'den yapılan uçuşlar bir bir iptal edilmeye başlanmıştı. Biz de Türk Hava Yolları'nın son uçuşunu bulabildik.

"İSTANUL'DA 1 GÜN KALDIM"

Evden havalimanına giderken gördüklerim inanılmazdı. Adeta dünyanın sonu gibiydi... Ancak o durumda bile bir korku hissetmedim. Beşiktaşlı taraftarların benim için kullandığı bir lakap var: Tank. Ve bir tank, asla korkmaz. Bu yüzden ben de korku yaşamadan ve olabildiğince sakin kalarak hareket ettim. Ve 31 Ocak'taki Çin'den Türkiye'ye son uçakla İstanbul'a geldim. Burada 1 gün kaldıktan sonra hemen ülkem Sırbistan'a gittim. 1 ay Sırbistan'da kaldım. Sonrasında biz, Çin'deki durumdan dolayı Dubai'de çalışmalara başlayacaktık. Kulüpten böyle bilgilendirildik. Ancak kamp, iptal edildi. Virüsün Avrupa başta olmak üzere birçok ülkeye sıçraması sebebiyle Çinli futbolcular Çin'e geri döndü.

"TALİSCA DA AYNEN BENİM GİBİ"

İzinli olup kendi ülkelerinde bulunan futbolculardan da Çin'e gelmeleri istendi. Ancak yabancı oyuncular olarak biz, bu talebe olumlu yanıt veremedik. Çünkü başta Avrupa olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde uçuşlar askıya alınmış durumda. Geri dönmemiz mümkün değil. Çin Ligi'nde forma giyen; Graziano Pelle, Oscar Santos, Hulk, Anderson Talisca ve Marko Arnautovic gibi futbolcular da aynen benim gibi Çin'e geri dönemiyor. Çünkü onların da uçuşları yok. Ancak bir şekilde geri dönmemiz gerekiyor. Çünkü hepimizin kulüpleriyle olan kontratları sürüyor. Benim Guangzhou RF'le 1 yıl daha sözleşmem var.

"BEŞİKTAŞ TARAFTARINI ÇOK SEVİYORUM"

Türkiye'yi çok seviyorum. Beşiktaş'ı ve taraftarını çok seviyorum. Onlar bana her zaman gönderdikleri mesajlarla destek veriyor. Beni unutmadıklarını biliyorum. Ben de onları unutmadım. Umarım bir gün yine yollarımız yine kesişir. Bunu hayatımdaki birçok şeyden daha fazla isterim. Guangzhou'ya transfer olduktan sonra Türkiye'ye geri dönme ihtimalim birkaç kez oldu. Geçen sezonun sonunda ve ara transfer döneminde bu konuda ümitliydim. Ancak gerçekleşmedi."

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Ze Luis'ten televizyonun önünden geçen sevgilisine sert tepki Spor
Ze Luis'ten televizyonun önünden geçen sevgilisine sert tepki
Beşiktaş'ta ilk ayrılık belli oldu! Yeni adresi Brezilya Spor
Beşiktaş'ta ilk ayrılık belli oldu! Yeni adresi Brezilya
Koronavirüs hakemleri de vurdu! 1472 hakemin kazancı kesildi Spor
Koronavirüs hakemleri de vurdu! 1472 hakemin kazancı kesildi
Juventus ile Manchester United arasında dev takas Spor
Juventus ile Manchester United arasında dev takas
Mesut'un menajerinden F.Bahçelileri üzecek transfer açıklaması Spor
Mesut'un menajerinden F.Bahçelileri üzecek transfer açıklaması
TFF Başkanı Nihat Özdemir hakkında suç duyurusu! Spor
TFF Başkanı Nihat Özdemir hakkında suç duyurusu!
Beşiktaş ile Trabzonspor arasında çek krizi
Beşiktaş ile Trabzonspor arasında çek krizi
Falcao'dan 'Yanımıza dönün' diyen ailesine yanıt: Türkiye çok güvenli
Falcao'dan "Yanımıza dönün" diyen ailesine yanıt: Türkiye çok güvenli
Beşiktaş'ta Adem Ljajic'in yerine Anderson Talisca geliyor
Beşiktaş'ta Adem Ljajic'in yerine Anderson Talisca geliyor
Bayern Münih'in Altay Bayındır'a talip olduğu iddia edildi
Bayern Münih'in Altay Bayındır'a talip olduğu iddia edildi
Koronavirüse yakalanan Dybala ve sevgilisi yaşadıklarını anlattı: Ciğerlerimden garip sesler duydum
Koronavirüse yakalanan Dybala ve sevgilisi yaşadıklarını anlattı: Ciğerlerimden garip sesler duydum
Fatih Terim'in derbi sonrası aldığı karar tüm takımın virüsü kapmasını engelledi
Fatih Terim'in derbi sonrası aldığı karar tüm takımın virüsü kapmasını engelledi
Real Madrid, Sörloth'u gündemine aldı
Real Madrid, Sörloth'u gündemine aldı
Beşiktaş'ın eski yengesi, TikTok hesabını nefes kesen dans videosuyla tanıttı
Beşiktaş'ın eski yengesi, TikTok hesabını nefes kesen dans videosuyla tanıttı
Ibrahimovic'in futbolu bırakacağı iddia edildi
Ibrahimovic'in futbolu bırakacağı iddia edildi
Milli basketbolcu Cedi Osman Amerika'dan çağrı yaptı: Lütfen evde kalın
Milli basketbolcu Cedi Osman Amerika'dan çağrı yaptı: Lütfen evde kalın
Fenerbahçe, Emre Kılınç ve Mert Hakan'a transfer teklifinde bulunacak
Fenerbahçe, Emre Kılınç ve Mert Hakan'a transfer teklifinde bulunacak
Altay Bayındır ve Umut Nayir'den anlamlı hareket
Altay Bayındır ve Umut Nayir'den anlamlı hareket
Mustafa Cengiz: Gün destek günüdür
Mustafa Cengiz: Gün destek günüdür
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Hocamın da Abdurrahim'in de durumu çok iyi
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Hocamın da Abdurrahim'in de durumu çok iyi
Sağlık Bakanı Koca'dan Murat Sancak yanıtı: Gereken yapılacak
Sağlık Bakanı Koca'dan Murat Sancak yanıtı: Gereken yapılacak
Brezilyalı efsane oyuncu Rivaldo: Neymar dönmeli, Lautaro için erken
Brezilyalı efsane oyuncu Rivaldo: Neymar dönmeli, Lautaro için erken
Burak Yılmaz isyan etti: Her doktor farklı konuşuyor
Burak Yılmaz isyan etti: Her doktor farklı konuşuyor
Yalın'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı
Yalın'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı
Beşiktaş'ın hedefindeki Trezeguet: Aston Villa ile olan kontratıma bağlı kalmak isterim
Beşiktaş'ın hedefindeki Trezeguet: Aston Villa ile olan kontratıma bağlı kalmak isterim
Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu
Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu
Fenerbahçe Beko Medya Sorumlusu, koronavirüse yakalandığını açıkladı
Fenerbahçe Beko Medya Sorumlusu, koronavirüse yakalandığını açıkladı
Alexander Sörloth: Türkiye'de mahsur kaldım ama sorun yok
Alexander Sörloth: Türkiye'de mahsur kaldım ama sorun yok
'Yüzde 1 milyon koronayım' diyen Cenk Renda'nın test sonucu negatif çıktı
"Yüzde 1 milyon koronayım" diyen Cenk Renda'nın test sonucu negatif çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Cahit Özkan Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Polat Demet Şener Muhterem Nur Acun Ilıcalı
Spor Lionel Messi Rıza Çalımbay Akif Üstündağ Hikmet Karaman Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Rize Mart İtalya Açıklama
Şu an buradasınız: Dusko Tosic: Çin'de gördüklerim inanılmazdı, dünyanın sonu gibiydi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2020 15:07:01. #1.15#
title